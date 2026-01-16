Nintendo podría preparar una Switch 2 Lite: estos son los detalles que conocermos hasta ahora

Los rumores de una supuesta Nintendo Switch 2 Lite están creciendo porque apareció una pista bien rara en un lugar “oficial”: el portal de cuentas de Nintendo mostró un código de hardware nuevo llamado “OSM”, y eso encendió la imaginación de medio internet. Por ahora, lo único realmente sólido es que el código existe y que Nintendo no ha explicado qué significa, así que todo lo demás se mueve entre teoría razonable y humo del bueno.

El código “OSM” y por qué explotó el rumor

Todo parte de un hallazgo en el Nintendo Account Portal, donde se detectó un identificador de hardware llamado OSM. Lo jugoso: al consultar ese código, el portal devuelve una imagen asociada a Switch 2, pero el código “conocido” para Switch 2 sería BEE, así que OSM podría apuntar a otro modelo (o a un simple placeholder interno).

A partir de ahí nació el “teléfono descompuesto” clásico: en redes se popularizó la interpretación no oficial de que OSM podría significar “Ounce Small Model”, o sea, una versión más pequeña y ligera (guiño guiño: Lite). El punto clave para no vender humo: varios análisis también advierten que esa imagen podría ser un recurso reutilizado o un elemento incompleto del portal, así que OSM no confirma un producto por sí solo.

Qué se conoce de Switch 2 (y lo que una “Lite” cambiaría)

Para entender por qué el rumor pega fuerte, ayuda mirar el punto de partida: la Switch 2 (modelo actual) llegó el 5 de junio de 2025 con un precio de $450 dólares e incluye pantalla LCD de 7,9 pulgadas a 1080p y 120Hz, además de 256GB de almacenamiento interno. También trae Joy-Con 2 con acople magnético y funciones nuevas como controles tipo “mouse” y GameChat (con un período de prueba gratis que expira el 31 de marzo de 2026).

Entonces, ¿qué implicaría una “Lite”? Históricamente, “Lite” en Nintendo suele significar más barata y más simple: equipo más compacto, menos piezas “premium”, y foco en portátil. En el caso de Switch 2, la especulación más repetida es que una Lite buscaría bajar el precio (o al menos hacerlo más digerible), aunque todavía no hay filtraciones confiables sobre recortes concretos (pantalla, vibración, dock, mandos integrados, etc.).

Incluso si Nintendo quisiera sacar una Lite pronto, el contexto de costos de componentes sigue siendo tema en la conversación pública, lo que empuja a las marcas a equilibrar precio, potencia y márgenes. En otras palabras: una Switch 2 Lite suena lógica como estrategia, pero también podría ser difícil de cuadrar si la prioridad es mantener un buen rendimiento y un precio agresivo a la vez.

Si Nintendo realmente está preparando una familia de modelos (Lite, OLED, “Pro”, lo que sea), tendría sentido por negocio: una versión más accesible amplía la base instalada y eso empuja ventas de juegos y suscripciones. Pero hoy, con lo que hay sobre la mesa, el “OSM” es una pista interesante no una consola lista para preventa.

Sigue leyendo:

• Nintendo Switch 2: todas las novedades que la convierten en la mejor consola del 2025

• Nintendo Switch 2 estrena Joy‑Con morado y verde: fecha de lanzamiento y precio

• Nintendo da el primer paso para jubilar a la Switch original: ¿qué sigue ahora?