Nintendo da el primer paso para jubilar a la Switch original: ¿qué sigue ahora?

El mundo de los videojuegos está en constante evolución, y Nintendo, uno de los gigantes de la industria, ha dado un paso decisivo hacia el futuro. La compañía japonesa ha anunciado oficialmente que su enfoque principal de ahora en adelante será la Nintendo Switch 2, su consola de nueva generación.

Esto marca el principio del fin para la Nintendo Switch original, una consola que ha definido una era y ha traído alegría a millones de hogares en todo el mundo. Aunque no es un adiós inmediato, es el comienzo de una transición inevitable que deja a la primera Switch en un segundo plano, un movimiento que los fans veían venir pero que ahora es una realidad confirmada.

El inevitable adiós a una consola legendaria

La Nintendo Switch original, lanzada en 2017, no fue solo una consola; fue una auténtica revolución. Su concepto híbrido, que permitía a los jugadores disfrutar de sus títulos favoritos tanto en el televisor como en modo portátil, rompió barreras y redefinió las expectativas de lo que una consola de videojuegos podía ser. Con un catálogo de juegos estelar que incluye obras maestras como Breath of the Wild y Super Mario Odyssey, y una versatilidad sin precedentes, se ha convertido en una de las consolas más vendidas de la historia.

Sin embargo, con el arrollador éxito de la Nintendo Switch 2 desde su lanzamiento, la empresa ha dejado claro cuál es su prioridad. En sus más recientes informes financieros, Nintendo declaró que, si bien seguirán apoyando a la Switch original, centrarán su desarrollo principal y sus esfuerzos de expansión en la Nintendo Switch 2.

Esta declaración, aunque esperada, confirma que los días de la Switch original como la joya de la corona de Nintendo están contados. La compañía ha indicado que las ventas de la consola original continuarán mientras exista demanda, pero el foco para nuevos títulos y estrategias comerciales girará en torno a su sucesora.

¿Qué significa esto para los dueños de una Switch original?

La noticia de que Nintendo cambiará su enfoque puede generar preocupación entre los millones de propietarios de una Nintendo Switch original. La pregunta principal es: ¿mi consola quedará obsoleta? La respuesta corta es que no, al menos no de inmediato. El fin del soporte principal no significa que la consola dejará de funcionar o que su tienda digital, la eShop, cerrará sus puertas mañana. Nintendo tiene un historial de mantener los servicios en línea de sus consolas antiguas durante varios años después del lanzamiento de una nueva generación.

Lo que sí cambiará es la frecuencia y la magnitud de los lanzamientos de juegos por parte de Nintendo. Los grandes títulos desarrollados internamente por Nintendo, esos que definen generaciones, se crearán principalmente para la Switch 2 para aprovechar su mayor potencia. Aún así, la transición será gradual; de hecho, todavía hay juegos como Pokémon Legends: Z-A y Metroid Prime 4 anunciados para la Switch original con fechas en 2025 y 2026, lo que demuestra que aún le queda algo de vida.

Además, el vasto mercado de la Switch original sigue siendo muy atractivo para desarrolladores externos y estudios independientes. Sería ilógico que estos estudios abandonaran una base de usuarios tan masiva de la noche a la mañana. Por lo tanto, los dueños de una Switch original pueden esperar seguir recibiendo nuevos juegos, especialmente de terceros e indies, durante los próximos años.

La consola se convertirá, poco a poco, en una plataforma centrada en su gigantesco catálogo existente y en lanzamientos de menor escala, pero no quedará abandonada por completo. Además, la retrocompatibilidad de la Switch 2 asegura que tu biblioteca de juegos actual no se perderá si decides dar el salto.

Switch 2: La nueva joya de la corona de Nintendo

La razón detrás de este cambio de estrategia es clara: la Nintendo Switch 2 es una consola muy superior. Nintendo ha puesto toda la carne en el asador para ofrecer una experiencia de nueva generación que justifique la actualización. La nueva consola cuenta con mejoras sustanciales en todos los frentes: una GPU más moderna, mejor rendimiento tanto en modo portátil como en el dock, y una pantalla con mayor tasa de refresco.

Estas especificaciones no son solo números; se traducen en mundos más vivos, tiempos de carga más rápidos y una jugabilidad mucho más fluida. El salto generacional permite a los desarrolladores crear experiencias que antes eran impensables en una plataforma híbrida de Nintendo. La compañía japonesa no solo está apostando por su nuevo hardware, sino que también está construyendo activamente un ecosistema alrededor de la Switch 2, asegurando que se convierta en el centro de su universo de videojuegos para la próxima década.

Si ya tienes una Switch, aún tienes cientos de horas de diversión por delante con su increíble catálogo, y no hay prisa por cambiarla. Pero si buscas la experiencia más potente y no quieres perderte los próximos grandes lanzamientos de Nintendo, la Switch 2 es el camino obvio hacia el futuro. La fiesta de la Switch original está llegando a su fin, pero la Switch 2 ya está poniendo la música para la próxima gran celebración gamer.

