Ted Cruz y Bill Cassidy arremeten en contra de Donald Trump por el acuerdo que busca firmar con Irán

Los senadores republicanos Ted Cruz y Bill Cassidy no están de acuerdo con la postura asumida por el presidente Donald Trump al ceder en varios puntos ante el gobierno iraní con el objetivo de firmar un acuerdo para finalizar la guerra de manera formal y reabrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques petroleros.

La posibilidad de que sean levantadas las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní y de otorgarle acceso a un fondo de reconstrucción de $300,000 millones de dólares, es vista por Ted Cruz como algo comprometedor para la seguridad de la nación.

“La historia nos enseña que dar miles de millones de dólares a lunáticos teocráticos que quieren asesinarnos no es una buena idea. Creo que el presidente está recibiendo muy malos consejos sobre este acuerdo”, expresó el legislador por Texas en una declaración emitida para el diario The Hill.

El enfoque de Bill Cassidy resulta todavía más extremo, pues considera que la República Islámica nuevamente recurrirá al cierre del estrecho de Ormuz para obtener dinero y así continuar adelante con su programa de enriquecimiento de uranio.

“Reagan se estará revolviendo en su tumba. Las ambiciones nucleares de Irán no se han frenado, y han aprendido que amenazar el estrecho de Ormuz funciona y sin duda lo aprovecharán en el futuro. Ahora, Irán podrá construir infraestructura completamente nueva gracias a este acuerdo”, escribió el senador por Luisiana en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter.

El acuerdo propuesto por Donald Trump a Irán es visto como una batalla ganada por el gobierno de Teherán. (Crédito: Osamah Abdulrahman / AP)

Otro punto que sobresale, sin siquiera ser parte del memorando de entendimiento (MOU) dado a conocer por Washington, es la determinación de Donald Trump de permitirle al gobierno de Teherán conservar parte de su arsenal de misiles balísticos, esto por considerarlos poco amenazantes.

“Tienen que tener algo, porque otras personas tienen algo. Hay que tener algo. Los misiles dañan una pequeña zona, pero no hacen explotar el planeta.

Hemos neutralizado probablemente entre 84 y 85% de sus misiles. El resto están bajo tierra; ni siquiera pueden sacarlos”, expresó el presidente estadounidense en una declaración emitida durante una rueda de prensa del Grupo de los Siete (G7), llevada a cabo en Francia.

Sigue leyendo:

• Donald Trump permitirá que Irán conserve la mayoría de sus misiles al considerarlos “inofensivos”

• Trump dice que el texto del acuerdo con Irán “no es definitivo” y puede haber “más bombas”

• Irán advierte que si EE.UU. no cumple sus compromisos en Líbano peligra el acuerdo