Donald Trump permitirá que Irán conserve la mayoría de sus misiles al considerarlos “inofensivos”

Como parte del acuerdo establecido con Irán para finalizar la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz al tránsito de buques petroleros, el presidente Donald Trump le permitirá conservar la mayoría de sus misiles balísticos al considerarlos “inofensivos”.

Recientemente, el gobierno estadounidense reveló parte del contenido del memorando de entendimiento negociado con la República Islámica, documento con 14 puntos dirigidos a establecer las bases para un acuerdo que permita oficialmente poner fin al conflicto bélico en que ambas partes se han visto inmersas desde el 28 de febrero.

Sin embargo, una declaración de Donald Trump emitida durante una rueda de prensa del Grupo de los Siete (G7), llevada a cabo en Francia, resultó sorpresiva, pues aborda un punto adicional a los establecidos en el memorando de entendimiento, la posibilidad de permitirle seguir contando con su gran parte de su arsenal de misiles balísticos.

“Tienen que tener algo, porque otras personas tienen algo. Hay que tener algo. Los misiles dañan una pequeña zona, pero no hacen explotar el planeta”, expresó tratando de justificar el hecho de no dejar desarmado por completo a Irán.

La población iraní se ha acostumbrado a lidiar con los temas de guerra y los misiles. (Crédito: Vahid Salemi / AP)

El magnate neoyorquino incluso argumentó que Teherán tiene menos misiles que “otros” países y por ende ya no lo considera una amenaza para el Medio Oriente.

“Hemos neutralizado probablemente entre 84 y 85% de sus misiles. El resto están bajo tierra; ni siquiera pueden sacarlos”, subrayó.

Lo contrastante es que, desde el inicio de las negociaciones de un probable acuerdo con Estados Unidos, el gobierno iraní se mostró renuente a realizar cambios en su programa de misiles definiendo ese punto como entre las líneas rojas que no debían rebasarse o de lo contrario echaría abajo cualquier intento de lograr una hipotética paz en Medio Oriente.

Desde el mes pasado, el diario The New York Times dio a conocer que fuentes cercanas a las agencias de inteligencia estadounidenses estimaban que el ejército iraní conservaba cerca de 70% de sus lanzadores móviles y aproximadamente otro 70% de su arsenal de misiles incluidos los balísticos y de crucero, lo cual, en caso de confirmarse, sería algo preocupante para los aliados de Estados Unidos en el Golfo Pérsico.

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