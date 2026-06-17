Trump frena demanda de $100 millones de dólares presentada en contra de su única sobrina directa
Donald Trump desistió de continuar adelante con una millonaria demanda presentada en contra de Mary Trump, hija de su hermano Fred
El presidente Donald Trump llegó a un acuerdo para no continuar adelante con una demanda de $100 millones de dólares presentada en contra de Mary Trump, su única sobrina directa.
El magnate neoyorquino acusó a la hija de su hermano Fred de aliarse con el periódico The New York Times para filtrar información confidencial sobre sus registros fiscales y financieros, la cual fue utilizada como material de una investigación a la postre ganadora del Premio Pulitzer.
Sin embargo, después de negociar, ambas partes anunciaron un acuerdo encaminado a concluir la querella si se cumplen algunos requisitos exigidos por el actual mandatario de la nación.
“Las partes se complacen en informar que han llegado a un acuerdo y prevén poder estipular el sobreseimiento definitivo de esta demanda en las próximas semanas, una vez cumplidas ciertas condiciones previas”, señala un documento judicial presentado a la opinión pública.
La demanda fue presentada hace cinco años e incluía a Mary Trump, al diario The New York Times y a tres reporteros de dicho medio informativo: Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner.
El material sobre los movimientos financieros de Trump surgió a partir de la publicación de algunas de sus declaraciones de impuestos.
A partir de datos duros, se mencionaba que, con la ayuda de “esquemas fiscales dudosos”, el neoyorquino presuntamente ganó al menos $413 millones de dólares derivados del imperio inmobiliario heredado por su padre.
Molesto por verse exhibido, Donald Trump acusó a su sobrina y a los reporteros citados de conspirar para filtrar documentos confidenciales impulsados por un sentimiento de venganza personal.
No obstante, el alcance y la veracidad de la información publicada fue reconocida con el Premio Pulitzer de 2019.
Al año siguiente, Mary Trump publicó un controversial libro titulado “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.
Posteriormente, un juez no sólo desestimó la demanda presentada por Donald Trump, sino que, además le ordenó pagar cerca de $400,000 dólares por concepto de costos legales relacionados con la querella.
Hasta el momento, se desconocen los pormenores del acuerdo establecido, pero se estipuló que el demandante no podrá volver a presentar nuevas denuncias en el futuro sobre el mismo tema.
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