Trump frena demanda de $100 millones de dólares presentada en contra de su única sobrina directa

El presidente Donald Trump llegó a un acuerdo para no continuar adelante con una demanda de $100 millones de dólares presentada en contra de Mary Trump, su única sobrina directa.

El magnate neoyorquino acusó a la hija de su hermano Fred de aliarse con el periódico The New York Times para filtrar información confidencial sobre sus registros fiscales y financieros, la cual fue utilizada como material de una investigación a la postre ganadora del Premio Pulitzer.

Sin embargo, después de negociar, ambas partes anunciaron un acuerdo encaminado a concluir la querella si se cumplen algunos requisitos exigidos por el actual mandatario de la nación.

“Las partes se complacen en informar que han llegado a un acuerdo y prevén poder estipular el sobreseimiento definitivo de esta demanda en las próximas semanas, una vez cumplidas ciertas condiciones previas”, señala un documento judicial presentado a la opinión pública.

La demanda fue presentada hace cinco años e incluía a Mary Trump, al diario The New York Times y a tres reporteros de dicho medio informativo: Susanne Craig, David Barstow y Russell Buettner.

El material sobre los movimientos financieros de Trump surgió a partir de la publicación de algunas de sus declaraciones de impuestos.

Mary Trump escribió un libro donde exhibe a su tío Donald como “el hombre más peligroso del mundo”. (Crédito: Evan Agostini / AP)

A partir de datos duros, se mencionaba que, con la ayuda de “esquemas fiscales dudosos”, el neoyorquino presuntamente ganó al menos $413 millones de dólares derivados del imperio inmobiliario heredado por su padre.

Molesto por verse exhibido, Donald Trump acusó a su sobrina y a los reporteros citados de conspirar para filtrar documentos confidenciales impulsados por un sentimiento de venganza personal.

No obstante, el alcance y la veracidad de la información publicada fue reconocida con el Premio Pulitzer de 2019.

Al año siguiente, Mary Trump publicó un controversial libro titulado “Demasiado y nunca suficiente: cómo mi familia creó al hombre más peligroso del mundo”.

Posteriormente, un juez no sólo desestimó la demanda presentada por Donald Trump, sino que, además le ordenó pagar cerca de $400,000 dólares por concepto de costos legales relacionados con la querella.

Hasta el momento, se desconocen los pormenores del acuerdo establecido, pero se estipuló que el demandante no podrá volver a presentar nuevas denuncias en el futuro sobre el mismo tema.

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