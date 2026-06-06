El suplemento que millones toman podría alterar los resultados de un análisis de sangre

Vitaminas para el cabello, gomitas para las uñas, suplementos para ganar energía o productos “naturales” para reforzar la salud forman parte de la rutina diaria de millones de personas. Sin embargo, pocos saben que algunos de estos productos pueden modificar los resultados de un análisis de sangre y, en algunos casos, generar falsos positivos o falsos negativos.

Especialistas en bioquímica clínica advierten que determinadas sustancias presentes en suplementos dietéticos pueden interferir con pruebas de laboratorio utilizadas para diagnosticar enfermedades cardíacas, alteraciones hormonales y otros problemas de salud.

La vitamina que más preocupa a los expertos

Entre todos los suplementos, la biotina —también conocida como vitamina B7— es una de las que generan mayor preocupación.

Esta vitamina se encuentra habitualmente en productos destinados a fortalecer el cabello y las uñas, pero también está presente en algunos multivitamínicos y suplementos para mejorar la apariencia de la piel.

El riesgo de un resultado incorrecto

Uno de los aspectos más preocupantes es que estas interferencias pueden provocar resultados engañosos. En algunos casos, pueden simular la presencia de una enfermedad. En otros, podrían ocultar un problema real.

Los especialistas señalan que la biotina ha sido asociada con falsos resultados en pruebas que evalúan hormonas tiroideas, cortisol, testosterona y marcadores utilizados para detectar daño cardíaco, como la troponina.

Debido a esta situación, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) ya ha emitido advertencias sobre la posibilidad de que la biotina interfiera en ciertos análisis clínicos. La agencia también recuerda que algunos suplementos pueden afectar pruebas de laboratorio o interactuar con medicamentos.

Se habla de interferencias analíticas cuando el suplemento afecta directamente el método utilizado para realizar el análisis. Crédito: shutterstock

No solo se trata de errores de laboratorio

Los expertos explican que existen dos tipos de alteraciones. Por un lado, están las interferencias analíticas, cuando el suplemento afecta directamente el método utilizado para realizar el análisis.

Por otro lado, las interferencias fisiológicas ocurren cuando la sustancia modifica realmente determinados parámetros del organismo y cambia los resultados obtenidos.

Por ejemplo, algunas personas que consumen suplementos con vitamina B12 pueden presentar niveles elevados en sangre sin que exista una enfermedad subyacente. Sin embargo, si el médico desconoce el consumo del suplemento, podría considerar otras causas que requieran estudios adicionales.

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Qué debes hacer antes de un análisis de sangre

Los especialistas recomiendan informar siempre al médico y al laboratorio sobre cualquier suplemento que se esté tomando, incluso si se trata de vitaminas o productos vendidos sin receta. También aconsejan consultar si es necesario suspender temporalmente determinados productos antes de realizar una extracción de sangre.

No todas las personas necesitan dejar de tomar sus suplementos antes de una analítica, pero comunicarlo puede ayudar a interpretar correctamente los resultados y evitar preocupaciones innecesarias.

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Un detalle que muchas personas olvidan

Existe una percepción generalizada de que los suplementos son completamente inocuos por tratarse de productos “naturales” o de venta libre.

Sin embargo, la FDA recuerda que estos productos pueden producir efectos adversos, interactuar con medicamentos e interferir con determinadas pruebas médicas. Por eso, antes de un análisis de sangre, una pregunta aparentemente simple puede ser más importante de lo que parece:

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