3 plantas que alejan las cucarachas de tu casa y son fáciles de conseguir

Incluso si cuentas con insecticidas en casa, expertos en control de plagas recomiendan el uso de alternativas naturales para alejar insectos complicados como las cucarachas, que tienen la capacidad de esconderse en rincones pequeños y reproducirse rápidamente. Y allí es donde entran en acción al menos tres tipos de plantas.

De hecho, varias investigaciones respaldan el uso de plantas aromáticas capaces de actuar como repelentes naturales contra estos insectos. La clave está en que algunas desprenden compuestos que alteran el comportamiento de las cucarachas y las alejan.

Otro punto positivo es que son fáciles de conseguir, además de ser económicas. Incluso, también pueden utilizarse como parte de la decoración del hogar.

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3 plantas que espantan cucarachas de tu casa

1. Romero

Es una de las plantas más utilizadas para repeler insectos en interiores y exteriores. Según el Servicio de Extensión AgriLife de la Universidad Texas A&M, sus hojas liberan compuestos aromáticos que crean un ambiente incómodo para las cucarachas.

El efecto ocurre porque el fuerte olor del romero interfiere con la capacidad de estos insectos para orientarse y detectar alimento. Por eso suelen evitar las zonas donde el aroma permanece concentrado.

Una de las formas más efectivas de usarlo es colocar ramas frescas o secas cerca de zócalos, despensas, ventanas, entradas y rincones de la cocina. También se recomienda ubicar macetas de romero cerca de puertas o patios internos para reforzar la protección.

Recuerda también renovar las ramas cada pocas semanas para mantener el aroma activo.

2. Menta y hierba gatera

Estas dos especies han demostrado efectos repelentes sobre las cucarachas. Investigaciones realizadas por universidades como Iowa State y Auburn concluyeron que estos aromas provocan una reacción de rechazo inmediata en los insectos.

En el caso de la menta, sus aceites esenciales contienen mentol y otros compuestos intensos que alteran el comportamiento de las cucarachas y dificultan que permanezcan en una zona concreta.

La hierba gatera, conocida por atraer gatos, también funciona como barrera natural contra algunas plagas domésticas. Cuando las hojas son trituradas o colocadas en pequeñas bolsitas de tela, desprenden un olor que las cucarachas evitan.

Estas plantas pueden colocarse detrás de electrodomésticos, debajo del fregadero, dentro de alacenas o en rincones oscuros donde suelen aparecer los insectos.

3. Laurel

Figura entre las opciones más utilizadas para mantener alejadas a las cucarachas. Organismos como el CONICET y la Universidad de Nebraska-Lincoln destacan que sus hojas liberan compuestos aromáticos capaces de interferir en el asentamiento y reproducción de estos insectos.

Y a diferencia de otras plantas, el laurel seco puede conservar su efecto durante meses, por lo que resulta útil para áreas de difícil acceso.

Muchos especialistas recomiendan romper o machacar ligeramente las hojas antes de colocarlas detrás de muebles, dentro de gabinetes o cerca de alimentos almacenados. Esto ayuda a liberar más aroma y potencia la acción repelente.

Recuerda algo importante: aunque estas alternativas naturales pueden ayudar a reducir la presencia de cucarachas, los expertos aclaran que no eliminan infestaciones severas por sí solas. Su mayor utilidad está en la prevención y en evitar que nuevas cucarachas ingresen o se instalen en determinadas áreas del hogar.

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