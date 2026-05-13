El mejor jugo verde para perder peso y a qué hora debes tomarlo

Gracias a su combinación de frutas, vegetales, semillas y proteínas, los jugos verdes se han convertido en bebidas populares para bajar de peso. Sin embargo, ¿sabes cuál es el mejor para ti? Aunque la mayoría aporta vitaminas, minerales y fibra, no todos funcionan de la misma manera.

Entre las recetas más recomendadas por especialistas, destaca una propuesta de la nutricionista y dietista registrada Kristen Carli, quien compartió cuál considera el mejor jugo verde para bajar de peso, gracias a su combinación de nutrientes y efecto saciante.

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Cuál es el mejor jugo verde para bajar de peso

La bebida está preparada con ingredientes fáciles de conseguir y pensados para mantener la sensación de saciedad durante más tiempo.

Ingredientes:

1 taza de espinacas

1/2 plátano

1/2 taza de yogur griego

1 cucharada de semillas de chía

1 cucharada de mantequilla de almendras

1/2 taza de leche de almendras sin azúcar

Preparación:

Solo debes colocar todos los ingredientes en una licuadora y procesarlos hasta lograr la consistencia deseada. Gracias al yogur y la leche de almendras, el batido ya tiene una textura cremosa, aunque también puedes añadir agua o hielo si prefieres una bebida más ligera.

Otra recomendación importante es usar leche de almendras sin azúcar para evitar un exceso innecesario de calorías.

Según explica la nutricionista Kristen Carli, este jugo verde funciona por varias razones. La primera es que contiene pocas calorías en comparación con otros desayunos o meriendas procesadas.

Además, la especialista señala: “Está repleto de nutrientes esenciales, como vitaminas, minerales y antioxidantes, que son importantes para la salud y el bienestar general”.

Otro aspecto importante es el alto contenido de fibra proveniente de las espinacas, las semillas de chía y el plátano. “Esto hará que te sientas lleno por más tiempo, por lo que no sentirás la necesidad de comer de más”, afirmó.

La proteína también juega un papel clave dentro de la receta, especialmente gracias al yogur griego y la mantequilla de almendras. “Se sabe que las proteínas sacian más que los carbohidratos o las grasas, lo que significa que pueden ayudarte a sentirte lleno por más tiempo”, reitera Kristen Carli.

¿Cuál es la mejor hora para tomarlo?

Especialistas en nutrición suelen recomendar este tipo de jugos verdes durante la mañana, especialmente en el desayuno o como sustituto de una merienda a media mañana. Consumirlo temprano ayuda a comenzar el día con una buena carga de fibra y proteína, lo que puede disminuir la ansiedad por comer alimentos ultraprocesados o altos en azúcar durante el resto del día.

También puede tomarse después de entrenar, ya que sus proteínas y nutrientes ayudan a la recuperación muscular. Lo que sí recomiendan los expertos es evitar añadir azúcar extra o acompañarlo con alimentos muy calóricos, porque eso reduciría sus beneficios para controlar el peso.

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