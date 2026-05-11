4 errores al usar aceite de oliva que arruinan sus beneficios

El aceite de oliva podría ser el ingrediente más costoso que tienes en la cocina, gracias a su sabor, versatilidad y contenido de grasas saludables. Sin embargo, cuando lo usas incorrectamente también se convierte en un producto infravalorado.

Según expertos, muchos de sus beneficios se pierden por fallas contidianas, bien sea al momento de cocinar o durante su almacenamiento. Estas malas prácticas alteran su composición química, afectando el sabor y la propiedades nutricionales.

En este sentido, no basta solo con que compres un aceite de oliva de calidad, sino que aprendas a utilizarlo para conservar sus antioxidantes y grasas saludables.

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4 errores al usar aceite de oliva en la cocina

1. Freír de manera incorrecta

Uno de los errores más comunes es utilizar el aceite de oliva para freír de forma inadecuada. Muchas personas creen que usar menos cantidad hace que las comidas fritas sean “más saludables” o que así se evita desperdiciar aceite. Sin embargo, los expertos explican que cuando los alimentos no se sumergen correctamente en aceite caliente, absorben más grasa y terminan quedando más aceitosos.

Además, reutilizar aceite demasiadas veces o calentarlo durante largos períodos deteriora sus propiedades.

Aunque el aceite de oliva puede utilizarse para ciertas frituras, la recomendación es controlar la temperatura y evitar sobrecalentarlo.

2. Quemar el aceite

Otro error frecuente es dejar que el aceite alcance temperaturas demasiado altas hasta producir humo. Cuando el aceite de oliva se quema, su estructura química se altera y comienza a perder antioxidantes y compuestos beneficiosos para el organismo.

Además, el calor excesivo favorece la aparición de sustancias como la acroleína, relacionada con irritación y efectos perjudiciales para la salud.

Los especialistas advierten que el humo es una señal clara de que la grasa comenzó a degradarse.

Para evitarlo, aconsejan primero calentar el sartén y luego añadir el aceite justo antes de cocinar los alimentos. Así se reduce el tiempo de exposición al calor extremo.

3. Tirarlo por el fregadero

Deshacerse del aceite del oliva usado por el desagüe, creyendo que por ser de oliva puede hacerse, es otro hábito que puede traer consecuencias tanto para el hogar como para el medio ambiente.

Cuando el aceite se enfría dentro de las tuberías, tiende a solidificarse y adherirse a las paredes internas de los conductos. Esto puede provocar obstrucciones y complicar los sistemas de drenaje y purificación del agua.

Además, el aceite vertido en grandes cantidades contamina fuentes de agua y afecta ecosistemas.

La recomendación más extendida es dejar que el aceite usado se enfríe, guardarlo en un recipiente cerrado y llevarlo a centros de reciclaje o puntos especializados de recolección.

4. Guardarlo en lugares con calor o luz

La forma de almacenar el aceite de oliva también influye directamente en su calidad. Muchas personas lo dejan cerca de la estufa, junto a ventanas o en espacios donde recibe luz constantemente. Esto acelera el proceso de oxidación y deteriora sus propiedades.

La exposición al calor y la luz reduce la estabilidad de las grasas saludables y modifica el sabor del producto con el paso del tiempo.

Los expertos recomiendan conservarlo en lugares frescos, secos y oscuros, preferiblemente dentro de botellas opacas o envases diseñados para protegerlo de la luz.

También aconsejan evitar comprar aceites que permanezcan demasiado tiempo expuestos bajo iluminación intensa en supermercados. Estos pequeños cambios ayudan a mantener intactas sus cualidades y aprovechar mejor sus beneficios dentro de la dieta diaria.

Cuando vayas a comprar aceite de oliva, asegúrate de que esté almacenado en una botella oscura, ya que es sensible a la luz. Crédito: KK Stock | Shutterstock

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