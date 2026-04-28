Chupitos de jengibre por la mañana: qué pasa si tomas todos los días

¿Has oído en redes sociales sobre los llamados chupitos de jengibre o ginger shots? Son presentados como un remedio casero que debes consumir todos los días, ofreciendo una “solución rápida” para reforzar el sistema inmunológico y mejorar la digestión. ¿Es real esto?

Detrás de esta tendencia hay beneficios dudosos y los expertos en nutrición invitan a analizarla con cautela. Pero comienza por lo más básico: qué son los chupitos de jengibre.

Se trata de pequeñas dosis concentradas de jengibre, generalmente en forma de jugo o extracto. Suelen combinarse con otros ingredientes como limón, cúrcuma o miel, y se consumen en ayunas por la mañana.

La “lógica” consiste en ingerir una alta concentración de compuestos activos en poco volumen, con la idea de obtener beneficios rápidos.

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¿Realmente fortalecen el sistema inmunológico los chupitos de jengibre?

Aunque el jengibre es un alimento con propiedades estudiadas, la evidencia no respalda muchas de las promesas que circulan en redes.

Andrea Calderón, profesora de Nutrición de la Universidad Europea y experta en Nutrición Humana y Dietética, señala: “No hay base científica para afirmar que una sola dosis de jengibre fortalezca el sistema inmunológico de forma inmediata en una persona sana”.

Asimismo, Fernando Mata, profesor especializado Fisiología y Nutrición en la Universidad Europea de Madrid, advierte: “Cuando la ciencia utiliza palabras como potencial o mecanismo, el marketing suele traducirlas en ‘sube las defensas’, pero no significa lo mismo”.

Esto significa que, aunque el jengibre tiene compuestos bioactivos, sus efectos no son instantáneos ni milagrosos.

Los chupitos de jengibre suelen ser combinados con limón, cúrcuma y miel para favorecer el sabor. Crédito: Ingrid Balabanova | Shutterstock

Qué pasa si tomas un chupito de jengibre por las mañanas

Consumir chupitos de jengibre a diario no es necesariamente perjudicial en personas sanas, pero tampoco garantiza beneficios extraordinarios.

Los especialistas coinciden en que sus efectos más estudiados están relacionados con la digestión. Según el profesor Fernando Mata, “destaca principalmente por su efecto antiemético, es decir, su capacidad para ayudar a reducir las náuseas y los vómitos”.

También se ha investigado su impacto en el dolor, aunque con resultados moderados. Andrea Calderón explica que “existen estudios sobre su impacto en el dolor, su efecto suele ser modesto y depende mucho de la dosis, del preparado y del tiempo de uso”.

Es clave entender que estos beneficios se observan tras un consumo sostenido y en dosis específicas, no por una toma aislada cada mañana. Y nuevamente insisten: no es un remedio milagroso ni inmediato.

Además, considera lo siguiente: el consumo excesivo o concentrado de jengibre puede generar molestias digestivas, como acidez o irritación estomacal, especialmente en personas sensibles.

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