¿Te comes las uñas? Tiene un significado oculto y no son los nervios

Detrás del mal hábito de comerse las uñas hay significados psicológicos que no necesariamente están vinculados con los nervios, la ansiedad o la reacción ante una situación incómoda. Expertos aseguran que también se debe a factores más complejos.

En primer lugar, debes conocer que este comportamiento se denomina onicofagia y consiste en la acción repetitiva y persistente de morder las uñas o las cutículas. Generalmente, comienza durante la adolescencia y en algunos casos se mantiene durante años, convirtiéndose en una conducta difícil de controlar.

En este sentido, los expertos recomiendan prestar atención a las posibles causas emocionales que podrían estar detrás del problema.

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Morderse las uñas tiene que ver con conflictos emocionales

La onicofagia no siempre aparece como consecuencia de los nervios. A través de TikTok, un médico argentino y creador de contenido, llamado “Bruno”, señala que puede estar relacionada con dificultades para regular emociones, manejar la frustración o enfrentar situaciones que generan tensión psicológica.

En muchos casos, la persona se muerde las uñas de manera automática mientras estudia, trabaja, mira televisión o incluso durante momentos de aparente tranquilidad. Según el experto, esto ocurre porque el comportamiento puede convertirse en una respuesta inconsciente para aliviar sensaciones internas de incomodidad, aburrimiento o inquietud.

Algunos estudios también han encontrado vínculos entre la onicofagia y trastornos como el déficit de atención e hiperactividad (TDAH), los trastornos de ansiedad y ciertos cuadros depresivos.

Esto no significa que todas las personas que se comen las uñas padezcan alguna de estas condiciones, pero sí que el hábito puede ser una señal de que existe un malestar emocional que merece atención.

El riesgo físico y psicológico de comerse las uñas

Aunque muchos creen que morderse las uñas es una costumbre inofensiva, los especialistas advierten que puede generar problemas físicos importantes.

Las uñas y los dedos pueden sufrir lesiones constantes, facilitando la aparición de infecciones causadas por bacterias y otros microorganismos presentes en las manos. Además, la presión repetida sobre los dientes puede provocar desgaste dental, fracturas menores y alteraciones en la mordida.

Asimismo, a nivel emocional las consecuencias son significativas. Quienes padecen onicofagia sienten vergüenza por el aspecto de sus manos, evitan mostrarlas en público y experimentan una disminución de su autoestima.

Finalmente, los especialistas recomiendan identificar los motivos detrás de esta conducta, además de aplicar estrategias como esmaltes de sabor amargo, uso de guantes y otras técnicas que lógicamente corten el contacto de las uñas con los dientes.

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