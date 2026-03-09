Qué significa caminar con las manos en los bolsillos, según la psicología

Los gestos y posturas al caminar tienen interpretaciones curiosas. Hay quienes miran hacia el suelo, otros suelen mover los brazos o dar pasos más cortos, pero hay una acción que llama podersamente la atención de los expertos en psicología: caminar con las manos en los bolsillos.

Cabe aclarar que el significado también depende del contexto, la personalidad y la situación emocional de la persona. Sin embargo, la manera en que usamos las manos sí puede revelar ciertas tendencias del estado de ánimo o de la actitud social.

Cuál es el significado de caminar con las manos en los bolsillos

María del Olmo Vila, influencer y especialista en lenguaje corporal, con más 100,000 seguidores en redes sociales, explica que, en muchos casos, caminar con las manos en los bolsillos está relacionado con una sensación de comodidad o relajación.

Algunas personas adoptan esta postura porque les resulta natural o porque les ayuda a sentirse más tranquilos en situaciones cotidianas.

La experta también explica que las manos tienen una fuerte conexión con la actividad cerebral, por lo que su movimiento suele acompañar lo que pensamos o decimos. Cuando una persona decide guardarlas en los bolsillos, puede estar buscando una postura corporal que reduzca la tensión o el nerviosismo.

Inseguridad o necesidad de protección

Desde el punto de vista de la psicología, esconder las manos también puede tener una lectura emocional distinta. En algunas personas, esta postura aparece cuando sienten inseguridad o incomodidad social.

Las manos son una de las partes del cuerpo que más expresan emociones. Al ocultarlas, la persona puede estar intentando protegerse o reducir la exposición frente a los demás.

Este comportamiento puede aparecer, por ejemplo, en situaciones nuevas, reuniones con desconocidos o momentos de nerviosismo.

En algunas personas, el hábito de caminar con las manos en los bolsillos aparece cuando sienten inseguridad o incomodidad social.

Otra interpretación posible tiene que ver con la reflexión o la concentración mental. Algunas personas caminan con las manos en los bolsillos cuando están pensando profundamente en algo.

En estos casos, el gesto no refleja necesariamente incomodidad ni inseguridad. Más bien puede indicar que la persona está concentrada en sus propios pensamientos y utiliza esa postura como una forma de aislarse del entorno mientras reflexiona.

