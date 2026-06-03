Se acerca el Día del Padre 2026: 10 ideas de regalos baratos que pueden sorprender

Entre el trabajo, las obligaciones y las rutinas diarias, muchas veces el tiempo pasa sin que encontremos un momento para agradecer a quienes siempre estuvieron presentes. El Día del Padre ofrece justamente esa oportunidad: hacer una pausa y compartir tiempo con padres, abuelos o esas figuras paternas que dejaron una huella importante en nuestra vida.

En Estados Unidos, el Día del Padre se celebra cada año el tercer domingo de junio. En 2026, la fecha caerá el domingo 21 de junio, una jornada que millones de familias aprovechan para reunirse, organizar una comida especial o tener un pequeño gesto de reconocimiento.

Los regalos hechos con tus propias manos suelen despertan las emociones más profundas y duraderas. Crédito: Shutterstock

Sorpresas para papá en el Día del Padre

La buena noticia es que no hace falta gastar una fortuna para encontrar un regalo significativo. Muchas veces, los detalles más simples terminan siendo los más recordados.

Una taza personalizada con una foto familiar

Es uno de los regalos más económicos y también uno de los más personales. Muchas tiendas permiten imprimir fotografías o mensajes por menos de $15.

Un libro relacionado con sus hobbies

Ya sea deportes, historia, cocina, autos o jardinería, un buen libro sigue siendo una apuesta segura y suele encontrarse por menos de $20.

Una caja de snacks favoritos

Armar una selección con sus golosinas, chocolates, frutos secos o botanas preferidas puede resultar más original que muchos regalos costosos.

Una gorra de su equipo favorito

Para muchos padres aficionados al béisbol, fútbol americano, baloncesto o fútbol, una gorra suele ser un regalo práctico y útil. Se viene el Mundial 2026 y cualquier regalo relacionado con su equipo o la selección de su país es garantía de satisfacción.

Una experiencia en lugar de un objeto

Invitarlo a desayunar, salir a caminar, visitar un museo o compartir una actividad juntos puede tener más valor emocional que cualquier compra.

Un marco con una fotografía especial

Las fotos impresas siguen teniendo un impacto emocional difícil de reemplazar. Un marco sencillo puede convertirse en un recuerdo para años.

Una planta para el hogar o el jardín

Las plantas suelen ser económicas, decorativas y duraderas. Además, muchas personas disfrutan cuidándolas.

Un termo o botella reutilizable

Es un regalo práctico para quienes trabajan fuera de casa, hacen ejercicio o simplemente quieren mantenerse hidratados.

Una camiseta sencilla con un mensaje divertido

Muchas tiendas ofrecen diseños relacionados con la paternidad, los deportes o el humor por precios accesibles.

Una carta escrita a mano

Puede sonar simple, pero pocas cosas tienen tanto valor emocional como unas palabras sinceras. Para muchos padres, un mensaje personal termina siendo el mejor regalo del día.

Cuánto gastan los estadounidenses en el Día del Padre

Según la Federación Nacional de Minoristas (NRF), el Día del Padre genera cada año miles de millones de dólares en compras en Estados Unidos. Sin embargo, las encuestas muestran que los regalos más valorados suelen estar relacionados con experiencias compartidas, tiempo en familia y detalles personales más que con artículos de lujo.

El mejor regalo puede ser el tiempo

En una época en la que las agendas están cada vez más llenas, dedicar unas horas a compartir una comida, una conversación o una actividad juntos puede ser el gesto más significativo.

Después de todo, el Día del Padre no se trata solamente de comprar algo. También es una oportunidad para reconocer, agradecer y crear recuerdos que permanezcan mucho después de que termine la celebración.

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