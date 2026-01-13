Joven latino promueve la salud mental a través de la moda  

Salvador de León es un joven que diseña ropa para darle voz a la salud mental, ya que no puede olvidar la primera vez que tuvo un ataque de pánico.

Estaba de vacaciones en Miami en 2019 cuando, de repente, en medio de la pista de baile, mientras las luces fluorescentes parpadeaban, sintió que no podía respirar.

“Sentía como si me latiera y me ardiera el pecho, y me encanta bailar, pero ni siquiera podía moverme”, dijo mientras estaba sentado afuera de su casa en Culver City. “No me sentía bien; sentía como si estuviera teniendo un ataque al corazón. No podía respirar; tenía tensión en todo el cuello; era horrible”.

Ese era el principio de su batalla contra la depresión y la ansiedad, que en 2019 había empeorado. Contó que la depresión lo consumió por completo. Durante este tiempo no estaba comiendo bien, lo que le hizo perder peso. Su piel morena se volvió pálida por estar siempre en casa y la sonrisa que iluminaba su rostro se borró.

“Un día me desperté y ya ni siquiera sabía quién era, solo me sentía triste, deprimido y lloraba todos los días”, recueda el joven de 30 años. “Me sentí vacío; inmediatamente supe que algo andaba mal y esa misma semana decidí que era hora de ir a terapia”.

Cuenta que esa decisión le cambió la vida por completo. Empezó a ir a terapia donde pudo procesar lo que estaba pasando con él. Poco a poco, el ruido que tenía en su mente, que era paralizante, comenzó a desvanecerse. Hace cinco años fue en esas mismas sesiones de terapia que nació su marca de ropa llamada Breathe by Sal.

“Mi terapeuta me dijo que tengo una historia que contar y que debería compartirla, especialmente como latino, en una comunidad donde el machismo está muy arraigado y donde la sanación y la terapia no son temas de los que se habla lo suficiente”, explica el emprendedor. “Mi marca no es solo una vía de expresión creativa para mí, sino que también me permite inspirar y abrir el debate sobre la terapia”.

Es muy común que en la comunidad latina no se hable sobre la salud mental o se mencione la posibilidad de buscar ayuda de un terapeuta.

En muchos hogares latinos cuando un joven dice que está triste o que quiere ir a terapia, es muy común que sus padres respondan cosas como: “Ponte a limpiar para que se te quite” o en el caso de los hombres muchas veces reciben comentarios como “eres machito, no necesitas eso”.

Este tipo de pensamientos es los que quiere combatir De León con su línea de ropa, ya que los latinos se enfrentan a altas tasas de trastornos de salud mental, como la ansiedad, la depresión y el trastorno de estrés postraumático.

De hecho, más de uno de cada cinco adultos latinos afirma padecer una enfermedad mental. Sin embargo, en comparación con el 52.4 % de los pacientes blancos que recibieron atención de salud mental en 2021, solo el 36.1 % latinos recibió atención. En 2023, el suicidio también fue la segunda causa principal de muerte entre los hispanos de entre 25 y 34 años.

Y aunque hay muchos factores que influyen en no buscar ayuda, como el acceso a un seguro médico, encontrar al terapeuta adecuado o las barreras lingüísticas, la mayoría de las veces, cuando se trata de hombres latinos, las excusas se reducen al orgullo y falta de educación sobre el tema.

“Quiero que todo el mundo sepa, especialmente los demás hombres, que no son débiles por acudir a terapia”, subraya De León. “Todos somos humanos, tenemos sentimientos y cosas que necesitamos procesar, y beber para olvidarlo o cosas por el estilo no eliminan la depresión o el estrés, como lo hace la terapia”.

Su ropa, que incluye playeras, suéteres, faldas y más, está serigrafiada con frases bilingües como “Tu ansiedad te está mintiendo”, “Sé más indulgente contigo mismo” y “Respira”, un homenaje a todo el trabajo que ha hecho en terapia.

Cada pieza tiene una historia; por ejemplo, uno de sus diseños no solo tiene frases, sino que también incluye los números 00001-2023, un recordatorio de un ejercicio de respiración que aprendió en terapia. Dice que en terapia ha aprendido lo valioso que es tomarse un momento para respirar, algo que lo ayuda a calmar su sistema.

“Me encanta la moda y siempre he querido crear algo con significado, así que creé la marca de ropa y decidí llamarla Breathe by Sal porque realmente aprendí a respirar de nuevo”.

Cuenta que, al hacer pop-ups en eventos comunitarios con su puesto de ropa, ha podido conectar con sus clientes y con su comunidad de forma más personal.

“He tenido muchas conversaciones con clientes sobre su trayectoria y cómo manejan su ansiedad y depresión, y las historias que he escuchado son realmente increíbles”, dijo él. “Es hermoso ver cómo la comunidad se une para hablar sobre la salud mental y la mayoría de ellos han sido hombres y he llorado con ellos”.

Dice que hace unos meses un señor se acercó a su cabina, donde estaba su pop-up de ropa, y lo notó triste y curioso.

“Me acerqué a él y me contó que su hija había estado luchando contra una profunda depresión y que temía que no fuera capaz de salir de ese estado mental”, recuerda. “Se le veía en los ojos el temor por la vida de su hija; ambos empezamos a llorar porque lo que me estaba contando me recordaba a cuando yo estaba en mi peor momento”.

Le dio un abrazo al señor, compartió su historia personal, habló con él sobre la terapia y le proporcionó recursos que podía consultar para su hija. Dijo que su línea de ropa le había permitido estar en el lugar adecuado en el momento adecuado ese día.

“Encontré mi propósito: ayudar a los demás; eso es literalmente lo que significa mi nombre, Salvador”, dijo él. “Solo quiero recordarles a todos que van a estar bien y que cualquier cosa por la que estén pasando ahora mismo es temporal”.

Cada nueva colección de ropa que diseña las acompaña con videos cinematográficos que comparte en las redes sociales. Cada uno aborda distintos temas relacionados con la salud mental. El más reciente trata sobre cómo iniciar esas pláticas con tu pareja o tu familia para acudir a la ayuda adecuada. Y el poder de contar con un buen sistema de apoyo a tu alrededor.

Por ahora solo vende su ropa en su página web y en eventos comunitarios, pero dice que algún día le gustaría abrir su propia tienda en Los Ángeles.

“Solo quiero que la gente crea en sí misma, que sepa que puede mejorar si quiere y que la vida mejora si trabajamos duro y no nos rendimos”, dijo. “La terapia solo sirve si crees en ella, si crees en ti mismo y yo creo en todos mis clientes”.

Para comprar ropa pueden visitar breathebysal.com y síguelo en Instagram @breathebysal