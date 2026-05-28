Nuevo producto de Costco por $2.99 conquista a clientes en su patio de comidas

En un entorno muy competitivo, Costco vuelve a llamar la atención de sus clientes, pero esta vez no por sus combos gigantes ni por el famoso hot dog de $1.50 dólares. Un nuevo postre de temporada comenzó a aparecer en algunos patios de comidas de la cadena y rápidamente empezó a generar comentarios positivos entre quienes ya lograron probarlo.

Se trata del nuevo Strawberry Shortcake Sundae, un helado que combina crema suave sabor fresa, trozos de bizcocho y cobertura de fresa. El postre cuesta $2.99 dólares y ya es considerado por algunos consumidores como uno de los mejores lanzamientos recientes del área de comida de Costco.

La cadena suele mantener productos clásicos durante años, como su pizza, el Chicken Bake o el combo de hot dog con refresco. Sin embargo, los sabores de helado sí cambian regularmente y muchas veces solo permanecen disponibles por tiempo limitado.

Durante los últimos meses, Costco lanzó opciones como el helado de menta con doble chocolate y el sundae de churro con caramelo. Ambos provocaron opiniones divididas entre los clientes en redes sociales. Pero el nuevo postre de fresa parece estar teniendo una recepción mucho más positiva.

Una cuenta especializada en Instagram llamada Costco hot finds, dedicada a compartir novedades y reseñas sobre productos de la tienda, elogió el nuevo helado.

“El mejor helado de fresa de la historia”, señaló la cuenta en redes sociales. “Está entre los tres mejores de todos los tiempos”.

Aunque el Strawberry Shortcake Sundae todavía no está disponible en todas las sucursales de Estados Unidos, varios clientes ya comenzaron a buscarlo en sus tiendas locales después de que las imágenes del postre se viralizaran en internet.

¿Qué venden actualmente en el patio de comidas de Costco?

Además de sus postres, el patio de comidas de Costco sigue siendo uno de los espacios más populares entre los clientes por sus precios accesibles y porciones grandes.

Actualmente, el menú incluye productos como pizza de queso, pizza de pepperoni, Chicken Bake, ensalada de pollo y un sándwich caliente de pavo con queso provolone.

En bebidas y postres, Costco también ofrece café frío con caramelo, moca congelado, smoothie de fresa con plátano, galleta con chispas de chocolate, helado de chocolate y helado de fresa.

La compañía suele modificar algunos sabores dependiendo de la temporada y de la demanda de los consumidores.

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