¿Es buen momento para invertir? Por qué Wall Street sube pese a la guerra con Irán y la inflación

Mientras millones de familias en Estados Unidos sienten el golpe de la gasolina cara, los alimentos más costosos y las tasas de interés elevadas, en Wall Street ocurre algo que para muchos parece contradictorio: la bolsa de valores sigue subiendo. Hay que tomar con mesura este impulso, máxime si no sabes de temas de inversión, por lo que te vamos a explicar cuáles son las razones detrás de este rally y las precauciones que debes tener si quieres invertir en acciones.

El índice S&P 500 acumula nuevos récords históricos y los grandes bancos creen que todavía podría crecer más en los próximos meses. Lo sorprendente de la situación actual es que los inversionistas están apostando a varios factores que podrían mantener viva la subida de las acciones, incluso en medio de tensiones internacionales en Medio Oriente y preocupaciones por la inflación. Sin embargo, también existen señales de alerta que podrían cambiar el panorama rápidamente.

Uno de los principales motores del optimismo son las ganancias que las empresas estadounidenses reportaron. Durante el primer trimestre del año, muchas compañías reportaron resultados mucho mejores de lo esperado. El sector tecnológico fue el más beneficiado.

“Llevo 25 años haciendo esto y nunca había visto nada igual; es realmente asombroso lo elevadas que son estas cifras de ganancias”, comentó Jeff Buchbinder, estratega jefe de renta variable de LPL Financial, a CBS News.

Según Buchbinder, las empresas tecnológicas incrementaron sus ganancias alrededor de 50% durante los primeros meses del año. Normalmente, ese crecimiento suele rondar el 10%. Incluso fuera del sector tecnológico, muchas compañías estadounidenses registraron aumentos importantes en sus beneficios.

Parte de ese crecimiento está relacionado con reducciones fiscales y estímulos aprobados recientemente. Eso ha provocado algo poco habitual: aunque el mercado está en máximos históricos, las acciones no parecen tan caras como muchos creen.

Los analistas suelen usar la relación precio-beneficio para medir si las acciones están sobrevaloradas. En este caso, aunque el S&P 500 ha subido con fuerza, las ganancias de las empresas han crecido todavía más rápido. En palabras más simples, las compañías están ganando más dinero y eso ayuda a justificar el valor actual de sus acciones.

“En lo que va del año, el S&P 500 ha subido un 10%, las estimaciones de ganancias por acción a futuro han aumentado un 15% y el múltiplo precio/beneficio ha disminuido un 4%”, señalaron analistas de Goldman Sachs.

Eso ayuda a explicar por qué algunos bancos todavía creen que el mercado puede seguir avanzando. Goldman Sachs incluso elevó recientemente su proyección para el S&P 500 y considera posible que alcance los 8,000 puntos antes de terminar el año.

Inteligencia artificial: ¿impulso realista o burbuja de Wall Street?

Otro factor importante que está detrás del rally en Wall Street es la inteligencia artificial (IA). Muchas empresas y fondos de inversión están convencidos de que esta tecnología podría transformar la economía global y aumentar la productividad en múltiples industrias.

“Los inversores apuestan a que la IA transformará la economía global”, afirmó Nigel Green, director ejecutivo de deVere Group, en un correo electrónico

Para muchas personas, esto recuerda a la burbuja de las empresas puntocom de finales de los años noventa. Pero algunos analistas creen que existe una diferencia importante: hoy las compañías líderes en inteligencia artificial ya generan enormes ingresos y tienen negocios sólidos. Empresas como Microsoft y Google dominan gran parte del desarrollo tecnológico actual.

Aun así, no todos están convencidos de que el entusiasmo sea sostenible. Si las compañías relacionadas con IA no cumplen las enormes expectativas de ganancias, las acciones podrían caer con fuerza.

¿Por qué sube Wall Street a pesar de la guerra con Irán y la inflación?

Además, los inversionistas también siguen muy atentos a la situación internacional. Aunque la guerra con Irán continúa siendo una preocupación importante, muchos mercados están apostando a que eventualmente habrá algún tipo de acuerdo que reduzca las tensiones.

La razón es simple: si disminuye el conflicto, el petróleo podría bajar de precio y eso ayudaría a aliviar la inflación. Actualmente, cualquier problema en el estrecho de Ormuz afecta el transporte mundial de petróleo y presiona los precios de la energía.

“Está claro que, si Estados Unidos e Irán logran llegar a un acuerdo preliminar en los próximos días, el precio del petróleo caerá aún más, la rentabilidad de los bonos disminuirá y las acciones subirán”, señaló Tom Holland, de Gavekal Research.

No obstante, Holland también lanzó una advertencia importante: “La idea de que un acuerdo es inminente podría ser peligrosamente optimista”.

Y ese es precisamente el punto que muchos pequeños inversionistas deben entender: aunque Wall Street mantiene el entusiasmo, los riesgos siguen presentes. La inflación todavía no desaparece por completo y la Reserva Federal podría mantener las tasas de interés elevadas durante más tiempo.

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