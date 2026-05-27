Trump rechaza que Irán controle el estrecho de Ormuz y lanza nueva advertencia militar

El presidente Donald Trump rechazó cualquier posibilidad de que Irán ejerza control sobre el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas para el comercio mundial de petróleo, y aseguró que Washington mantendrá vigilancia permanente sobre la zona.

Durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca, Trump respondió a reportes difundidos por la televisión estatal iraní que señalaban la existencia de un supuesto preacuerdo entre Teherán y Washington para reactivar el tránsito marítimo en el estrecho bajo supervisión iraní y omaní.

“Son aguas internacionales, nadie las va a controlar. Vamos a vigilarlas, pero nadie las va a controlar”, declaró el mandatario republicano ante funcionarios de su gobierno.

La administración estadounidense negó de inmediato la información divulgada por medios iraníes y calificó el supuesto documento como una “invención”. Según la versión difundida por la cadena estatal IRIB, Irán habría aceptado restablecer el tráfico marítimo a niveles previos al conflicto armado iniciado en febrero, aunque manteniendo un nuevo mecanismo de supervisión junto con Omán.

El estrecho de Ormuz conecta el Golfo Pérsico con el océano Índico y por esa vía circula cerca de una quinta parte del petróleo que se comercializa en el mundo. El cierre parcial del paso marítimo tras el inicio de la guerra provocó fuertes incrementos en los precios internacionales del crudo y elevó la presión inflacionaria global.

.@POTUS: "The Strait has gotta be open to everybody. It's international waters… [Iran] would like to control it; nobody's going to control it. It's international waters." pic.twitter.com/erNbdFhYuO — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Trump descarta alivio de sanciones para Teherán

Trump también negó que Estados Unidos esté negociando el levantamiento de sanciones económicas o el desbloqueo de fondos iraníes congelados, pese a reportes publicados en medios internacionales en los últimos días.

“No estamos hablando de ningún alivio de sanciones ni de dar dinero. Ni sanciones, ni dinero, ni nada”, afirmó el presidente.

Las declaraciones surgen mientras funcionarios estadounidenses e iraníes intensifican contactos diplomáticos con mediación de países como Pakistán y Qatar para tratar de consolidar el frágil alto el fuego alcanzado en abril.

De acuerdo con filtraciones citadas por diversos medios internacionales, el borrador de entendimiento en discusión no contempla un acuerdo nuclear definitivo, sino una extensión de la tregua por 60 días para continuar negociaciones relacionadas con el enriquecimiento de uranio por parte de Teherán.

El gobierno iraní busca además el descongelamiento de miles de millones de dólares en activos retenidos en el extranjero como parte de un eventual acuerdo provisional.

.@POTUS on Iran: "They're starting to give us the things that they have to give us ? and if they do, that's great, and if they won't, then the man on my left is going to finish them off." pic.twitter.com/MzouOlXy2E — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 27, 2026

Persisten las tensiones militares en Medio Oriente

Aunque Trump aseguró que las conversaciones “van muy bien”, también advirtió que Estados Unidos podría retomar la ofensiva militar si las negociaciones fracasan.

“Creo que están empezando a darnos las cosas que tienen que darnos, y si no lo hacen, entonces el hombre a mi izquierda va a acabar con ellos”, dijo el mandatario al señalar al secretario de Defensa, Pete Hegseth.

La tensión en la región continúa elevada. En los últimos días se registraron enfrentamientos entre fuerzas estadounidenses e iraníes cerca del estrecho de Ormuz, incluyendo ataques contra embarcaciones y el derribo de un dron, según versiones de ambos gobiernos.

Mientras tanto, el conflicto regional también se mantiene activo en Líbano y Gaza. Israel intensificó operaciones militares contra posiciones vinculadas a Hezbollah y Hamas, grupos respaldados por Teherán.

El gobierno de Benjamín Netanyahu sostiene que sus operaciones buscan proteger a comunidades israelíes cercanas a la frontera con Líbano tras recientes ataques con drones y cohetes.

Analistas internacionales consideran que cualquier acuerdo entre Washington y Teherán dependerá no solo de las condiciones sobre el estrecho de Ormuz y el programa nuclear iraní, sino también de la evolución de los conflictos paralelos que involucran a aliados regionales de Irán y a Israel.

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