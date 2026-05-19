Los salarios en EE.UU. están por debajo de la inflación: ¿qué significa esto?

Los salarios en Estados Unidos están creciendo, pero no lo suficiente para seguirle el paso al aumento de precios, al menos, eso es lo que muestra un reciente análisis. Esa diferencia, que para muchas familias parece pequeña en los números, en la vida diaria se traduce en algo muy claro: el dinero ya no alcanza igual que antes. Desde llenar el tanque de gasolina hasta pagar el supermercado, millones de personas sienten que trabajan lo mismo, o más, pero viven con mayor presión económica.

Una reciente encuesta de CBS News reveló que cerca de tres de cada cuatro estadounidenses consideran que sus ingresos están quedando por detrás de la inflación. Además, el 76% de los encuestados dijo estar preocupado por sus finanzas personales. La percepción sobre la economía también es negativa; un 64% calificó la situación económica del país como “muy mala” o “bastante mala”.

Pero, ¿qué significa realmente que los salarios estén por debajo de la inflación? En términos simples, significa que los precios suben más rápido que el dinero que reciben los trabajadores. Aunque una persona gane un poco más que el año pasado, si todo cuesta todavía más caro, entonces su poder de compra disminuye.

Los datos económicos más recientes muestran justamente ese problema. En abril, la inflación en Estados Unidos aumentó a una tasa anual de 3.8%, mientras que los salarios crecieron 3.6%. Es la primera vez desde 2023 que los precios superan el crecimiento salarial. Esa diferencia puede parecer mínima, pero tiene un impacto directo en la economía de las familias.

Uno de los factores que más ha golpeado el bolsillo es el aumento en los precios de la gasolina. Datos laborales mostraron que el 40% del incremento de la inflación en abril estuvo relacionado con el alza en los costos de energía. Además, el precio de la gasolina subió más de 28% comparado con el mismo periodo del año pasado.

“Las personas están viendo precios más altos en prácticamente todo, y su dinero ya no les rinde como antes”, dijo Angela Hanks, exfuncionaria del Departamento de Trabajo y actual directora de programas de política pública de The Century Foundation.

El impacto no se queda solo en las estaciones de gasolina. Cuando el combustible sube, también aumentan los costos de transporte para empresas y negocios. Eso termina reflejándose en productos más caros para los consumidores.

“La gente está pagando más gasolina para ir y regresar del trabajo, y eso también aparece en la manera en que las empresas calculan sus costos para los consumidores”, Hanks. “Todas esas cosas juntas crean más fricción y hacen más difícil que las empresas mantengan el ritmo de contratación y del mercado laboral”.

Economistas también señalan que los nuevos aranceles a importaciones y la incertidumbre internacional, especialmente por el conflicto en Medio Oriente, están presionando todavía más los precios.

“A corto plazo, los precios más altos de la energía elevarán la inflación general”, señaló Jerome Powell, expresidente de la Reserva Federal. “Más allá de eso, el alcance y la duración de los posibles efectos sobre la economía siguen siendo inciertos, al igual que el rumbo futuro del conflicto”.

Aunque el consumo de los hogares todavía sostiene buena parte de la economía estadounidense, algunos expertos advierten que eso podría cambiar pronto si las familias siguen sintiendo presión financiera.

“En algún momento, la mayoría de los consumidores, no solo los de bajos ingresos, van a reducir sus gastos, y eso llevará a un menor crecimiento económico”, afirmó Gbenga Ajilore, economista en jefe del Centro de Prioridades Presupuestarias y Políticas Públicas (CBPP).

Cuando los salarios pierden terreno frente a la inflación, las familias deben ajustar gastos, usar más crédito o incluso dejar de comprar ciertas cosas básicas. Por eso, aunque algunos indicadores económicos parezcan positivos, muchas personas sienten que la economía no mejora en su vida diaria.

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