El número de trabajos de verano este año será el más bajo desde 1948

Conseguir un trabajo de verano en Estados Unidos solía ser una especie de rito a la adultez para millones de adolescentes. Durante décadas, jóvenes trabajaban en restaurantes, parques de diversiones, heladerías o campamentos para ganar dinero extra y adquirir experiencia laboral. Sin embargo, esa tradición atraviesa uno de sus momentos más débiles: este año, las contrataciones de verano para adolescentes podrían registrar su nivel más bajo desde que existen registros oficiales.

Un nuevo análisis de la firma Challenger, Gray & Christmas reveló que las empresas contratarían alrededor de 790 mil trabajadores adolescentes durante este verano. La cifra sería la menor desde 1948, año en que el Departamento de Trabajo de Estados Unidos comenzó a recopilar este tipo de datos.

El contraste de este dato es fuerte si se compara con finales de los años noventa, cuando más de 2 millones de jóvenes de entre 16 y 19 años tenían empleos temporales durante las vacaciones.

La caída no solo refleja menos oportunidades laborales, también muestra un cambio profundo en la participación juvenil dentro del mercado de trabajo. De acuerdo con Challenger, en la década de 1980 cerca de la mitad de los adolescentes formaban parte de la fuerza laboral estadounidense de alguna manera. Actualmente, el porcentaje está por debajo del 30%.

“Estamos viendo una menor participación de los adolescentes en la fuerza laboral, por lo que es una combinación de menor oferta de esos empleos y menos demanda de adolescentes que buscan puestos de verano”, explicó Andy Challenger, vicepresidente senior de Challenger, Gray & Christmas. “Hay muchas razones por las que están trabajando mucho menos”.

El sector de ocio y hospitalidad, históricamente uno de los mayores empleadores de adolescentes durante el verano, también atraviesa dificultades. Negocios como restaurantes, campamentos de verano, parques de diversiones y heladerías han reducido contrataciones en medio de un panorama económico incierto.

“Hemos visto algunos anuncios de recortes de empleo en sectores donde los adolescentes suelen encontrar trabajo”, señaló Andy Challenger, vicepresidente senior de Challenger, Gray & Christmas. “Estas son áreas de la economía que normalmente tienen un gran aumento de trabajo en verano, pero no hemos visto contrataciones sólidas, así que creemos que eso afectará a los adolescentes”.

Entre los factores que explican esta tendencia aparece el aumento en los costos operativos para las empresas, especialmente en energía y servicios. Ante la incertidumbre económica, muchos negocios prefieren limitar nuevas contrataciones. Además, varios trabajos básicos de atención al cliente ahora son realizados mediante tecnología automatizada e inteligencia artificial.

Otro elemento que marca esta posible reducción histórica de ofertas para empleos de verano tiene que ver con la competencia laboral con adultos mayores. Muchas personas han permanecido más tiempo en el mercado laboral debido al alto costo de vida o a problemas de ahorro para el retiro, ocupando puestos que anteriormente eran comunes entre adolescentes.

Al mismo tiempo, las prioridades de muchos jóvenes también han cambiado en comparación con sus contrapartes de antaño. Hoy, una gran parte de los adolescentes dedica sus vacaciones a prepararse para exámenes de admisión universitaria, participar en deportes competitivos o realizar prácticas profesionales pagadas que consideran más útiles para su futuro académico.

“Entrar a la universidad es mucho más competitivo, así que están construyendo sus currículums con actividades extracurriculares y otros proyectos”, aseguró Challenger.

Algunos adolescentes también ayudan en el cuidado de hermanos menores dentro del hogar; otros han encontrado maneras distintas de generar ingresos, como tutorías, trabajos independientes por internet o creación de contenido en plataformas digitales.

A pesar de la disminución en los trabajos de verano, el mercado laboral juvenil todavía mantiene presencia. Según datos laborales de abril, Estados Unidos contaba con casi 5.2 millones de trabajadores entre 16 y 19 años. No obstante, el panorama refleja una transformación importante sobre cómo los adolescentes se relacionan con el empleo y las oportunidades económicas.

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