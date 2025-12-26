¿Qué es el FICA y por qué te lo descuentan del salario?

Cada quincena o cada semana, cuando revisas tu talón de pago, hay descuentos que parecen inevitables. No importa si ganas poco o mucho. Ahí están. Entre ellos aparece uno que suele generar dudas: FICA. Entender qué es el FICA y por qué lo pagas en tus impuestos es clave para comprender cómo funciona el sistema fiscal y de beneficios en Estados Unidos, especialmente si eres parte de la comunidad latina que trabaja y aporta al país.

El FICA corresponde a la Federal Insurance Contributions Act (en español, se refiere al impuesto federal sobre la nómina). Este impuesto se descuenta directamente de tu salario bruto. Su objetivo no es inmediato, pero sí fundamental para millones de personas.

Actualmente, el porcentaje total del FICA que se descuenta al trabajador es del 7.65% del salario bruto. Esta cantidad se divide en dos partes muy específicas. Un 6.2% se destina al Seguro Social. El 1.45% restante se dirige a Medicare. Tu empleador aporta exactamente el mismo porcentaje, lo que duplica la contribución total al sistema.

Tal y como su nombre lo indica, estos fondos sostienen dos de los programas más populares y esenciales de los Estados Unidos. El Seguro Social cubre beneficios de jubilación, discapacidad, sobrevivientes y apoyo para hijos. Medicare, por su parte, ayuda a cubrir gastos médicos de personas mayores y de ciertos beneficiarios con discapacidades.

Es importante aclarar que FICA no es lo mismo que el Seguro Social. Aunque están relacionados, no son idénticos. El Seguro Social es solo una parte del FICA. El término FICA engloba tanto el impuesto del Seguro Social como el de Medicare en un solo concepto fiscal.

Existe un límite salarial para el impuesto del Seguro Social. Para el año 2025, este tope es de $184,500 dólares. Esto significa que los ingresos que superen esa cantidad ya no pagan el 6.2% destinado al Seguro Social. Sin embargo, el impuesto de Medicare no tiene un límite máximo.

Además, las personas con ingresos altos deben pagar un cargo adicional. Quienes ganan más de $200,000 dólares al año, o $250,000 si presentan impuestos en pareja, pagan un 0.9% extra para Medicare.

No todos los trabajadores están obligados a pagar FICA. Algunos salarios están exentos. Por ejemplo, los estudiantes empleados por instituciones educativas pueden no pagar este impuesto si su relación laboral es principalmente educativa.

En cuanto a los trabajadores latinos, el Servicio de Impuestos Internos (IRS) es contundente: “los no residentes generalmente están sujetos a impuestos del Seguro Social y Medicare”. Sin embargo, existen excepciones específicas para ciertos tipos de visas, como A, D, F, J, M, Q y G, siempre que se cumplan condiciones particulares relacionadas con el tipo de empleo y estatus migratorio.

También están exentos ciertos pagos. Entre ellos se incluyen los ingresos de ministros debidamente ordenados, algunos trabajos realizados por hijos menores de 18 años para sus padres y enfermeras estudiantes bajo condiciones específicas.

Los trabajadores por cuenta propia no están exentos. En su caso, pagan el llamado impuesto por trabajo independiente. La tasa total es del 15.3%. Este porcentaje cubre tanto la parte del empleado como la del empleador, ya que no existe una empresa que iguale la contribución.

Si alguna vez notas que te descontaron FICA de manera incorrecta, es importante actuar. Primero debes solicitar el reembolso a tu empleador. Si eso no es posible, puedes presentar un reclamo directamente ante el IRS para recuperar el dinero retenido por error.

Cuando recibimos nuestro salario, damos por descontado que sabemos todo sobre nuestro dinero. Ahora, al conocer sobre el FICA, estás más cerca de tener un mayor control de tus finanzas. Revisa muy bien tus talones de pago y confirma que te hagan las deducciones de manera correcta.

También te puede interesar: