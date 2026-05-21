Precio del dólar en México hoy, 21 de mayo del 2026

El dólar estadounidense inició la jornada de este jueves 21 de mayo del 2026 con ligeros movimientos frente al peso mexicano. El comportamiento del tipo de cambio es clave para millones de personas en México, especialmente para quienes reciben remesas, realizan compras en dólares o hacen pagos internacionales. Aunque la moneda estadounidense mostró una leve baja en los mercados internacionales, el billete verde continúa cotizando por encima de los $17 pesos.

Hoy jueves, el precio del dólar en México se ubica en un promedio de $17.36 pesos por unidad, de acuerdo con datos del Banco de México (Banxico). La cifra mantiene estabilidad frente a las operaciones recientes del mercado cambiario.

Esta información coincide con la calculada por el Dow Jones, que indicó en la apertura de la jornada que el dólar estadounidense se cotizó en $17.36 pesos mexicanos, equivalente a un incremento de 0.25% respecto al cierre previo de $17.32 pesos. A pesar del avance, la divisa se mantiene por debajo de su máximo de seis semanas, mientras continúan las expectativas de un posible acuerdo entre Washington y Teherán para reducir las tensiones en Oriente Medio.

El Banco de México informó que el cierre oficial del dólar correspondiente al miércoles 20 de mayo del 2026 fue de $17.28 pesos por divisa estadounidense.

En la última semana, el dólar acumula un avance cercano al 0.1%; sin embargo, en comparación anual todavía presenta una caída de 10.15%, reflejando la fortaleza que ha mantenido el peso mexicano frente a la moneda estadounidense durante los últimos meses.

El mercado cambiario también registra menor volatilidad. Actualmente, el indicador se ubica alrededor del 7.42%, nivel ligeramente inferior a la volatilidad de referencia de 7.62%, situación que apunta a movimientos moderados en las operaciones financieras.

Asimismo, Banxico informó que el tipo de cambio FIX publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) para este jueves 21 de mayo quedó establecido en $17.2938 pesos por dólar. El organismo también detalló que el tipo de cambio para pagar obligaciones en dólares estadounidenses quedó fijado en $17.3968 pesos por unidad.

El tipo de cambio FIX es determinado por Banxico en días hábiles bancarios con base en el promedio de las cotizaciones del mercado al mayoreo y se publica un día antes en el DOF.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

Las instituciones financieras presentan variaciones en el precio de compra y venta del dólar este jueves 21 de mayo del 2026:

Afirme: compra en $16.40 pesos y venta en $17.90 pesos.

Banco Azteca: compra en $16.00 pesos y venta en $17.74 pesos.

BBVA: compra en $16.46 pesos y venta en $17.59 pesos.

Banorte: compra en $16.10 pesos y venta en $17.65 pesos.

Banamex: compra en $16.75 pesos y venta en $17.71 pesos.

y venta en $17.71 pesos. Scotiabank: compra en $16.70 pesos y venta en $18.00 pesos.

En el comparativo bancario, BBVA mantiene una de las cotizaciones de venta más bajas de la jornada, separándose de Banorte; mientras que Banamex registra uno de los precios de compra más altos para quienes buscan cambiar dólares.

En las instituciones bancarias de México y la frontera norte, el dólar a la venta ronda los $17.63 pesos, mientras que el promedio de compra se ubica alrededor de los $16.50 pesos por unidad.

Por otro lado, las casas de cambio de México en la frontera de Tamaulipas manejan un precio promedio de venta cercano a los $17.69 pesos y una cotización de compra de aproximadamente $16.75 pesos. En Tijuana, el dólar se ubica en $16.60 pesos a la compra y en $16.90 pesos a la venta este jueves.

Las compañías de envío de remesas también presentan variaciones en el tipo de cambio. Western Union cotiza el dólar en $17.01 pesos mexicanos, mientras que MoneyGram establece el cambio en $17.82 pesos por unidad.

¿Cómo amaneció el precio del petróleo?

Los precios internacionales del petróleo registraron un incremento este jueves 21 de mayo del 2026. El petróleo Brent se cotiza en $106.97 dólares por barril, mientras que el West Texas Intermediate (WTI) se ubica en $100.61 dólares por barril.

El comportamiento del dólar y del petróleo continúa siendo importante para la economía mexicana, ya que influye directamente en productos importados, combustibles, remesas y costos de transporte durante los próximos días.

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