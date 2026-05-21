La inteligencia artificial hace más difícil identificar las estafas de empleo

Hay una frase muy popular que dice: “Es demasiado bueno para ser verdad”. Eso es lo que muchos deberían tener en mente en cualquier situación que huela a fraude. Las ofertas de trabajo no son la excepción. Cuando una empresa muestra interés en ti, reconoce tu experiencia, halaga tu perfil profesional y te ofrece un trabajo de ensueño bien pagado, es normal que te emocione; sin embargo, que eso no nuble tu juicio, porque con la inteligencia artificial (IA), cada vez es más difícil identificar si alguien te está adulando realmente para contratarte o para robarte.

La IA está siendo una herramienta que está cambiando todo, incluso las estafas laborales. Hoy, los delincuentes pueden revisar redes sociales, perfiles de LinkedIn, publicaciones profesionales y hasta antiguos empleos para crear mensajes personalizados que convencen fácilmente a personas que buscan trabajo.

Eso fue lo que ocurrió con varios profesionales en Estados Unidos que comenzaron a recibir correos electrónicos de supuestos reclutadores ofreciendo puestos ejecutivos en empresas reconocidas. Los mensajes incluían detalles reales sobre su experiencia, habilidades y trayectoria laboral.

“Era una estrategia ingeniosa y sofisticada, y resultaba fácil caer en la trampa, sobre todo si uno está buscando trabajo y necesita ingresos”, explicó Richard Graham, director y líder de la práctica sectorial de delitos financieros de Moody’s, quien además compartió para USA Today que también ha recibido este tipo de mensajes.

Graham relató que los estafadores utilizaron información pública de internet para construir mensajes muy creíbles.

“No mencionaron mi empresa actual, Moody’s. Mencionaron empresas de hace unos tres años. Así es como sé que simplemente estaban usando algún tipo de bots para extraer la información correcta”, señaló.

Uno de los detalles más importantes para detectar el fraude fue el correo electrónico utilizado por los supuestos reclutadores. Aunque usaban nombres reales y perfiles convincentes, los mensajes provenían de cuentas de Gmail. Según expertos en seguridad, grandes compañías normalmente no realizan procesos de contratación desde correos personales.

Además, muchas de estas falsas ofertas tienen otro patrón: todo ocurre por mensajes de texto, WhatsApp o Telegram; nunca existe una videollamada formal, una oficina física o un contacto humano verificable.

“Nadie contrata a nadie solo por mensaje de texto o a través de aplicaciones de chat”, advirtió Graham.

Las autoridades aseguran que estas estafas suelen evolucionar poco a poco: primero generan confianza y después piden dinero. Algunas veces solicitan depósitos para supuestos equipos de trabajo, capacitaciones o activación de cuentas. En otros casos, obligan a las víctimas a invertir en criptomonedas para continuar con tareas falsas.

La Comisión Federal de Comercio (FTC) alertó que algunos delincuentes incluso envían cheques falsos para convencer a las personas de que el empleo es legítimo. Después piden regresar parte del dinero y, cuando el banco detecta el fraude, la víctima termina perdiendo todo.

Como es claro, muchos jóvenes recién graduados están entre los grupos más vulnerables. Datos del Banco de la Reserva Federal de Nueva York muestran que la tasa de desempleo entre graduados de 22 a 27 años alcanzó el 5.6%, cifra superior al promedio general de trabajadores.

La FTC informó que durante 2025 más de 30 mil consumidores denunciaron estafas relacionadas con empleo. Las pérdidas económicas reportadas alcanzaron los $79.5 millones de dólares. Mientras tanto, el Centro de Denuncias de Delitos en Internet del FBI (IC3) recibió casi 25 mil denuncias vinculadas con fraude laboral, con pérdidas cercanas a los $363 millones de dólares.

El problema seguirá creciendo porque la inteligencia artificial permite automatizar miles de mensajes personalizados en cuestión de minutos.

“El uso de agentes de IA permitiría que un pequeño grupo de estafadores creciera a gran escala”, señaló Graham.

Las autoridades recomiendan desconfiar de cualquier trabajo que ofrezca dinero rápido por tareas simples, reseñas positivas o movimientos de criptomonedas. También sugieren evitar responder mensajes de números desconocidos, especialmente aquellos que piden contestar “Sí” o “Me interesa”.

“No lo hagas, por muy ‘profesionales’ que parezcan los gráficos o el mensaje. Quieren que interactúes con ellos para poder estafarte”, advierte la FTC.

Los expertos recomiendan verificar siempre el dominio del correo electrónico, investigar a la empresa directamente desde su sitio oficial y nunca enviar dinero ni datos bancarios durante un supuesto proceso de contratación. Hoy, una oferta de trabajo demasiado perfecta podría ser exactamente la señal de que algo anda mal.

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