La confianza del consumidor en EE.UU. aumenta en junio tras haber caído a mínimos históricos

De acuerdo con la encuesta de la Universidad de Michigan publicada este viernes, la confianza del consumidor en Estados Unidos aumentó en junio un 9% tras haber caído a mínimos históricos al comienzo de la guerra contra Irán, que ha provocado en los últimos meses una subida de los precios de la energía.

Si bien la lectura preliminar de 48,9 puntos a principios de este mes superó las expectativas de los economistas, las cifras se conocen dos días después del informe de la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS), donde se reportó un incremento de la tasa inflacionaria al 4.2% interanual, alejándose nuevamente del objetivo de la Reserva Federal del 2%.

Para Joanne Hsu, directora de las encuestas, en lo que va del mes de junio la confianza del consumidor ha mejorado: “Los consumidores experimentaron cierto alivio gracias a la bajada de los precios de la gasolina a principios de mes”, dijo.

Desde que comenzó el conflicto en Oriente Medio, los precios de la gasolina aumentaron un 50%, y en algunos estados los estadounidenses estaban pagando en los surtidores hasta $6 por galón; actualmente, según reportes de AAA, el costo se ubica en los $4.07 por galón.

“Los consumidores de bajos ingresos mostraron un aumento particularmente significativo en su confianza, lo que concuerda con el hecho de que la gasolina representa una mayor proporción de sus presupuestos”, expresó Hsu.

Aunque el alto costo del combustible ha sido uno de los principales descontentos por parte del consumidor estadounidense, según el informe de BLS, la gasolina no fue lo único que aumentó en los últimos meses.

El reporte destaca que el precio de los alimentos subió un 3.1% más que hace un año; la vivienda aumentó un 3.4% en comparación con el año pasado. Al igual que los servicios de electricidad, que subieron un 5.9% más respecto al 2025.

Por otro lado, la Universidad de Michigan registró que, para el próximo año, los consumidores estadounidenses prevén una inflación del 4.8%. El gasto del consumidor representa aproximadamente un 60% de la actividad económica en Estados Unidos, por lo que, de continuar la desconfianza en niveles altos, la economía podría debilitarse.

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