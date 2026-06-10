“Me encanta la inflación”, asegura Donald Trump frente al incremento de precios en EE.UU.

El presidente Donald Trump sorprendió con una respuesta brindada a un periodista que le pidió su opinión con respecto al incremento en el índice de precios al consumidor (IPC) registrado en lo que va del año.

“Me encanta la inflación. Por eso el petróleo está en $85 dólares el barril”, aseguró el republicano de 79 años ante la sorpresa del resto de los representantes de los medios informativos congregados en el despacho Oval de la Casa Blanca.

De acuerdo con el reporte más reciente emitido por el Departamento de Trabajo, durante los últimos 12 meses, el IPC aumentó 4.2% con 0.5% en mayo.

Sin embargo, lejos de estar preocupado por el alza de precios en la energía, los combustibles y los alimentos, el magnate neoyorquino dio a entender que todo eso lo tenía previsto, pues asegura forma parte de una etapa transitoria de la economía estadounidense en la cual resulta común observar altibajos y enviones.

“Acabábamos de alcanzar el máximo histórico en la bolsa y los mayores ahorros para la jubilación. La mejor situación económica que jamás hayamos tenido antes de la guerra con Irán”, mencionó.

La frialdad de los números proyecta que los problemas de la economía están todavía lejos de resolverse, pues los precios de la energía se incrementaron 10.9% en marzo, 3.8% en abril y 3.9% el mes pasado.

Para la mayoría de los estadounidenses, cada vez resulta un verdadero reto hacerles frente a los elevados precios detectados al momento de abastecerse de víveres. (Crédito: Allison Dinner / AP)

Al respecto, el demócrata Chuck Schumer, líder de la minoría en el Senado, arremetió en contra del mandatario de la nación al considerar que está sumiendo a los estadounidenses en una crisis de la cual será complejo salir.

“Las cifras de inflación reafirman lo que el pueblo estadounidense ya sabe: la inflación provocada por Trump está empeorando cada vez más sin que se vislumbre el final.

Seamos claros, los republicanos no solo no están abordando la crisis de la vivienda asequible, sino que la están empeorando. La están empeorando activamente”, señaló en un discurso dirigido al pleno del Senado.

En defensa de la controversial declaración emitida por el jefe de la nación, Mike Johnson, presidente de la Cámara de Representantes, trató de reacomodarla para darle un sentido distinto.

“Estaba totalmente fuera de contexto. Lo que quería decir es que será genial tener esa cifra y compararla con lo que venga después. Cuando resolvamos estas situaciones, será interesante considerarlo y compararlo. De eso estaba hablando. Ese era el contexto”, enfatizó.

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