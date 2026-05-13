La deuda de los hogares estadounidenses alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre del año

Este martes, el Banco de la Reserva Federal de Nueva York reportó en su más reciente informe que la deuda de los hogares estadounidenses alcanzó un máximo histórico en el primer trimestre de este año, en medio de una fuerte presión e incertidumbre económica tras una elevada inflación que no cede y sigue pesando sobre los bolsillos de los consumidores.

De acuerdo con el análisis de la FED, la cifra de deuda histórica alcanzó los $18,8 billones de dólares en lo que va de enero a marzo, en el que se incluyen los altos costes de hipotecas, las deudas acumuladas en las tarjetas de crédito, aunado a los préstamos estudiantiles y de automóviles.

Aunque los analistas de la FED de Nueva York calificaron de “estable” el crédito en general de los estadounidenses, expresaron que entre los hogares de bajos ingresos y más jóvenes se observan ciertas debilidades económicas.

En el informe se desglosó que los mayores saldos adeudados provienen de hipotecas y préstamos para automóviles, los cuales ascendieron a $13,2 billones de dólares y $1,69 billones de dólares respectivamente.

Mientras que la deuda en tarjetas de crédito mostró una disminución de $25,000 millones de dólares con saldos pendientes de $1,25 billones de dólares, lo mismo para las deudas estudiantiles que disminuyeron ligeramente $1,66 billones de dólares, pero según el reporte de la FED, muchos prestatarios tienen retrasos en sus pagos.

¿Cuáles son las ciudades que más deudas de hogares están pagando?

Ante el informe de la FED de Nueva York, WalletHub publicó un análisis calificando las ciudades en Estados Unidos que más deudas están pagando, señalando que “en el primer trimestre de este año hubo una disminución $339 mil millones de dólares a la inflación en la deuda de los hogares estadounidenses”.

La disminución se apreció en las 182 ciudades que se usaron para el análisis, observando que la deuda varía significativamente entre una entidad y otra. Según el reporte de WalletHub, donde hubo mayor disminución fue en:

Santa Clarita, CA

Fremont, California

San José, CA

Gilbert, AZ

Irvine, California

Rancho Cucamonga, CA

Playa Huntington, California

Chula Vista, California

Scottsdale, AZ

Pearl City, Hawai

Al respecto, Chip Lupo, analista de WalletHub, comentó que “en el caso de Santa Clarita, Fremont y San José, California, las tres ciudades con las mayores disminuciones, los residentes son bastante adinerados y responsables con el crédito, por lo que la gran reducción de su deuda no resulta sorprendente”.

“Una disminución significativa en la deuda promedio de los residentes de una ciudad es una excelente señal: demuestra que las personas no solo se mantienen al día con sus pagos, sino que también reducen sus préstamos”, destaca Lupo.

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