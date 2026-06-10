Inflación en Estados Unidos aumentó al 4.2% en mayo, el nivel más alto desde 2023.

Este miércoles 10 de junio del 2026, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) del Departamento de Trabajo reportó que el Índice de Precios al Consumidor subió un 0.5% durante el mes de mayo, ubicando la tasa inflacionaria en Estados Unidos en los 4.2% interanual desde los 3.8% registrados en abril.

El aumento vertiginoso de la inflación en los últimos meses se debe en parte al encarecimiento de los precios de la energía provocados por el desarrollo de la guerra en Oriente Medio, que ha generado el cierre del estrecho de Ormuz, por donde transita cerca del 20% del crudo mundial.

Pese a los esfuerzos de los reguladores de políticas monetarias de la Reserva Federal con el aumento de las tasas de interés para llevar la inflación a los objetivos del 2%, el disparo de la tasa inflacionaria en su nivel más alto desde el 2023 ya pesa sobre los bolsillos de los consumidores, especialmente los de bajos ingresos, quienes están asumiendo gastos más altos en bienes básicos.

Según el reporte de BLS, los precios más elevados se observaron en alimentos con un aumento del 0.2% en mayo; vivienda y alquiler, un 0.3% y 0.5% respectivamente. Precios de la electricidad un 0.6%, gasolina subió un 7% mensual, tarifas aéreas se elevaron un 2.7%, mientras que servicios públicos de gas cayeron un 0.5% y, al igual que transporte, que disminuyó un 0.6% el mes pasado.

Por otro lado, el Departamento de Trabajo informó que la inflación subyacente, que excluye precios de alimentos y energía, aumentó tan solo un 2.9% interanual en comparación con los 2.8% de abril.

Finalmente, para el próximo miércoles 17 de junio se espera la reunión de la Reserva Federal y los comisionados de la FOMC para conocer las decisiones en torno a las tasas de interés que hasta el momento se mantienen en el rango del 3.50%.

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