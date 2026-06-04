Informe de la FED revela cómo la alta inflación está presionando a los consumidores estadounidenses

Este miércoles, la Reserva Federal reveló en su última edición del Libro Beige cómo la actual elevada inflación está presionando a los consumidores estadounidenses tras el pronunciado aumento de los precios de la energía provocados por la guerra contra Irán.

Actualmente, la inflación se ubica en el 3.8%, de acuerdo con el informe de abril, uno de sus niveles más altos desde el 2023, y muy alejado de los objetivos de la Fed quienes mantienen las tasas de interés en el rango de 3.50% a 3.75%.

En el libro, la Fed detalla la situación económica en la que se encuentran los 12 distritos regionales, comentando en su informe que “los precios aumentaron a un ritmo moderado a fuerte en general, y la mayoría de los distritos reportaron una inflación más alta que en el informe anterior”.

En el análisis se destacó que la mayoría de los altos costos relacionados con la energía se vinculan con el conflicto en Oriente Medio, siendo este el principal motor de las presiones inflacionarias.

Por otro lado, los analistas señalaron que los altos costes tanto en combustible como en fertilizantes también provocaron que la producción agrícola en parte se mantuviera estancada y en ciertos distritos empeorara.

En el libro se mencionó que “las perspectivas empresariales para los próximos seis meses muestran pocos cambios en el crecimiento previsto, debido a la elevada incertidumbre y a los indicios de debilitamiento del gasto de los consumidores, que influyen negativamente en la confianza”, todo esto relacionado con la fuerte incertidumbre económica.

Finalmente, en el informe se indicó que, la capacidad de trasladar los mayores costos siguió siendo dispar entre los distintos sectores, especialmente entre las empresas que tienen un trato directo con el consumidor. “Varios distritos señalaron la incertidumbre de los consumidores y la preocupación por el impacto de los precios del combustible en los hogares”.

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