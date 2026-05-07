Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. aumentaron más de lo esperado en la última semana de abril

De acuerdo con datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo, durante la última semana de abril, el número de solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos aumentó inesperadamente a 10,000, alcanzando las 200,000 en su cifra estacional.

Aunque hubo un aumento moderado, este año las solicitudes de subsidio por desempleo se han mantenido por debajo de las 230,000, lo que es una buena señal en medio de una creciente ola de despidos, en su mayoría por parte de empresas pertenecientes al sector tecnológico.

Además, los datos podrían reforzar las perspectivas sobre el mercado laboral en los reguladores de políticas monetarias de la Reserva Federal para decidir no recortar los tipos de interés aún. Si bien el sector se ha mantenido ajustado en los últimos años, estas recientes cifras siguen sin mostrar señales de fuerte tensión provocada por la guerra en Oriente Medio, como se ha percibido en otros sectores de la economía.

Al respecto, Christopher Rupkey, economista jefe de FWDBONDS, comentó que “los funcionarios de la Reserva Federal recortaron las tasas de interés el año pasado debido a la preocupación por el desempleo y una tasa de paro más alta, pero en este momento no hay ninguna razón para considerar recortes en las tasas de interés, ya que el mercado laboral es sólido como una roca”, dijo.

No obstante, esta disminución en las solicitudes por desempleo también puede deberse a que muchos desempleados agotaron su límite de subsidio, que abarca 26 semanas en gran parte del país.

Por otro lado, esta semana también se publicó el informe de la empresa de procesamiento de nóminas ADP, en el que se conoció que el sector privado en Estados Unidos agregó 109,000 puestos de trabajo durante el mes de abril, y las áreas de mayor contratación fueron salud y educación; se espera que este viernes se publiquen las cifras oficiales por parte del Departamento de Trabajo.

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