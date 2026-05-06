¿Quiénes percibirán el aumento salarial en California programado para julio 2026?

A partir del próximo 1 de julio de este año, miles de empleados en el sector salud en el estado de California percibirán un aumento salarial como parte de una medida enmarcada dentro de la ley SB 525, la cual fue impulsada y firmada por el gobernador Gavin Newsom e inició en 2025 y espera continuar con ajustes salariales progresivos hasta el 2033.

Los primeros aumentos al salario mínimo estatal iniciaron este año el 1 de enero con un ajuste de $16.90 por hora. No obstante, la ley SB 525 tiene como propósito que los aumentos graduales, especialmente para el sector salud alcancen los $25 la hora.

Sin embargo, no todos los trabajadores en esta área tendrán el mismo incremento en su salario mínimo. De acuerdo con el Departamento de Relaciones Industriales de California (DIR), los empleados deben cumplir con los requerimientos necesarios para recibir el ajuste.

En este caso, los empleados elegibles deben trabajar en hospitales y centros de salud amparados por la ley; además, las tarifas salariales también dependerán del tipo de empleador y el tamaño del centro asistencial.

Aumentos de salarios mínimos al sector salud en California

Los ajustes salariales serán graduales dependiendo del área:

$25 por hora: Grandes sistemas de salud integrados o clínicas de diálisis, residencias de ancianos con más de 10,000 empleados a tiempo completo y centros en condados con más de 5 millones de habitantes, aumentos desde el 1 de julio de 2026 hasta el 31 de diciembre de 2027.

$23 por hora: Centros de atención médica operados por condados de tamaño mediano con poblaciones y centros de atención médica cubiertos que no figuren en las otras categorías y que no sean operados por los condados con población entre 250,000 y 5 millones de personas, tendrán aumentos desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2028.

Así como también centros de enfermería que no están siendo operados o controlados por un hospital o sistema de atención médica, los aumentos serán desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

$22 por hora: Clínicas comunitarias o intermitentes, servicios de urgencias afiliados y centros de salud rurales: los aumentos serán desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

$19.28 por hora: Hospitales de la red de seguridad con alta proporción de pacientes cubiertos por programas públicos y centros de atención médica operados por condados pequeños con poblaciones de menos de 250,000: los aumentos serán desde el 1 de julio de 2026 hasta el 30 de junio de 2027.

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