Más de un 16% de los estadounidenses renunciaron en 2025 para buscar empleo en el extranjero, revela análisis

Hace algunos años, Estados Unidos quizás se posicionaba como uno de los países para la búsqueda de mayores oportunidades de empleo; actualmente, según un análisis de Revelio, aproximadamente un 16% de los profesionales estadounidenses han renunciado a sus trabajos en 2025 para buscar empleos en el extranjero con menor carga de responsabilidades de oficina.

El informe publicado recientemente por la empresa de inteligencia laboral Revelio destaca que en los últimos años la cantidad de estadounidenses que han dejado sus trabajos para emplearse en el extranjero se ha duplicado. “Estamos ante un mercado laboral cada vez más globalizado, donde todo el mundo puede trabajar desde cualquier lugar”, dijo Ege Aksu, economista de Revelio, a CBS.

De acuerdo con datos del análisis, esta tendencia se ha estado observando tanto en trabajadores estadounidenses nativos como migrantes, donde la mayor ola de renuncias se ha dado en el área tecnológica, trasladándose mayormente a países europeos o asiáticos ante una mayor inversión en inteligencia artificial, entre otros.

“El talento no es infinito; los trabajadores estadounidenses necesitan algo más que salarios altos. Por eso apuestan por empleos de alta calidad, empresas emergentes ambiciosas y una competencia más seria por el talento fuera de Estados Unidos”, comentó Aksu.

En el análisis, Revelio también apunta a que, después de la pandemia, muchos trabajadores se inclinan por los empleos remotos; eso los ha estado impulsando para mudarse al extranjero, donde tienen horarios más flexibles a diferencia de Estados Unidos. “Si otro empleador en el extranjero ofrece un modelo de trabajo híbrido, mejores horarios y un puesto comparable, eso se convierte en una alternativa muy real”, agregó Aksu.

Pero no solo es el horario laboral lo que incita a que más estadounidenses busquen empleo en el extranjero; la remuneración salarial es el punto clave de esta tendencia. Ante la elevada inflación, muchos hogares se sienten presionados económicamente, y en los últimos meses la situación financiera para algunos ha estado empeorando, por lo que el salario es su principal motivación.

Aunque para Aksu, incluso si el salario es menor, pero hay mejores servicios públicos, atención médica, transporte, guarderías y un mejor equilibrio entre la vida laboral y personal, pueden hacer que la oferta laboral sea más atractiva.

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