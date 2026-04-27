¿Cuáles son los mejores y peores estados en EE.UU. para las madres trabajadoras en 2026?, según WalletHub

Ser mamá y empleada a tiempo completo puede resultar realmente agotador, sobre todo cuando el esfuerzo laboral no tiene una buena recompensa salarial. Es por esa razón que recientemente la empresa de finanzas personales WalletHub dio a conocer a través de un análisis cuáles son los mejores y peores estados en Estados Unidos para las madres trabajadoras en 2026.

El informe realizado a tan pocos días de celebrarse el Día de la Madre tuvo como muestra a mujeres con hijos menores de 18 años y que participan en el mercado laboral desde el 2025.

Para calificar a los estados, se observaron ciertos factores como tasa de desempleo femenino, salarios y calidad de opciones de guardería y otros beneficios. “Estados Unidos aún tiene mucho trabajo por hacer para mejorar las condiciones de las madres trabajadoras, dada la brecha salarial y la escasa representación femenina en ciertos puestos de liderazgo. Sin embargo, algunos estados presentan condiciones significativamente mejores que otros”, comentó Chip Lupo, analista de WalletHub.

En este sentido, se presentó una lista con los mejores y peores estados en EE.UU. para las madres trabajadoras este año:

1. Connecticut

2. Massachusetts

3. Rhode Island

4. New Jersey

5. Vermont

6. Maine

7. Minnesota

8. District of Columbia

9. New York

10. North Dakota

Estos 10 primeros estados son los que WalletHub consideró como los mejores para las madres trabajadoras, ya que cuentan con las tasas de desempleo más bajas, la brecha salarial de género también es pequeña en comparación con otros estados, cuentan con buenas políticas de licencia parental y de cuidado infantil; además, son de los mejores lugares en donde se puede trabajar desde casa.

“Los mejores estados para las madres trabajadoras ofrecen salarios equitativos y un gran potencial de desarrollo profesional, además de sólidas políticas de baja por maternidad y paternidad, así como servicios de guardería, atención médica y educación de alta calidad”, indicó Lupo.

42. Idaho

43. Texas

44. West Virginia

45. South Carolina

46. Arizona

47. Nevada

48. Mississippi

49. New México

50. Alabama

51. Louisiana

Estos estados ocupan los últimos 10 puestos de la lista, calificados como las peores entidades para las madres trabajadoras, ya que no cuentan con las condiciones necesarias para mantener tanto el desarrollo profesional de la mujer mientras materna.

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