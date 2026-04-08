Más del 50% de los trabajos en EE.UU. podrían ser “transformados” por la IA en los próximos tres años, estima informe

En un mercado laboral ajustado con una tasa de desempleo actual por encima del 4% y un ritmo de contratación lento que ha generado gran incertidumbre entre los trabajadores estadounidenses, ahora se le suma la posibilidad de que en el futuro puedan ser desplazados de sus puestos de trabajo por la inteligencia artificial.

De acuerdo con una investigación desarrollada por Boston Consulting Group (BCG), aproximadamente un 50% de los empleos en Estados Unidos podrían ser “transformados” por la incorporación de la IA en un período de tres años, mientras que entre un 10% y 15% de los empleos serán reemplazados en el transcurso de cinco años, destaca el informe.

Los resultados del análisis no están tan alejados de la realidad; en los últimos años, grandes empresas y corporaciones han estado recortando plantillas, presupuestos y destinando grandes inversiones a la implementación de la IA en sus operaciones, lo que ha provocado una gran ola de despidos masivos, sobre todo en las compañías tecnológicas y fábricas.

Aunque la investigación apunta a que efectivamente la inteligencia artificial en un período de cinco años cambiará la manera en la que se mueve el mercado laboral, asegura que no reemplazará del todo la mano de obra humana.

Matthew Kropp, director gerente y socio principal de Boston Consulting Group, destacó que en el futuro algunos puestos desaparecerán; sin embargo, muchos otros requerirán capacitación y que la gente trabaje de una manera diferente, y eso exige un esfuerzo, dijo a CBS.

Para Kropp, “actualmente, hay una reacción casi instintiva: recortaremos puestos de trabajo y haremos despidos. Es indiscriminado, y eso es perjudicial para la sociedad porque necesitamos que la gente tenga trabajo, pero también para las propias empresas. Las funciones que desempeñen las personas en estos puestos serán diferentes, incluso si el trabajo sigue existiendo”, expresó el CEO de BCG.

En este caso, Kropp consideró que las empresas deben no solo centrarse en la incorporación de la IA, sino también en capacitar a sus trabajadores en cómo deben usarla en vez de simplemente decidir reemplazarlos.

Recientemente, Gallup publicó los resultados de una encuesta en la que arrojó que más del 70% de los trabajadores en Estados Unidos consideran que este es un muy mal momento para buscar empleo; tanto la reducción de gastos de muchas empresas como la introducción de la IA para el reemplazo de puestos de trabajo están creando expectativas más pesimistas entre los trabajadores estadounidenses.

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