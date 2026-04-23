Solicitudes de subsidio por desempleo en EE.UU. alcanzaron las 214,000 en la segunda semana de abril

De acuerdo con datos publicados este jueves por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos, para la segunda semana de abril, se agregaron 6,000 nuevas solicitudes de subsidio por desempleo, alcanzando las 214,000 a nivel general.

Según las cifras del análisis, para la semana que finalizó el 11 de abril, el número total de estadounidenses que solicitaron prestaciones por desempleo aumentó en 12,000, alcanzando los 1,82 millones.

En medio de un mercado laboral ajustado con el desarrollo de una guerra en Oriente Medio que ha provocado en parte el disparo de la inflación, las solicitudes por desempleo se vuelven un factor clave para determinar la cantidad de despidos indirectos en el país, mostrando la salud en general del sector.

Para los reguladores de políticas monetarias de la Reserva Federal, el mercado laboral es un indicador importante para la toma de decisiones en cuanto a las tasas de interés. Recientemente, la Oficina de Estadísticas Laborales (BLS) indicó en un informe que durante el mes de marzo se crearon unos 178.000 nuevos puestos de trabajo; sin embargo, la tasa de desempleo sigue por encima del 4%.

El análisis de BLS también destacó que durante el mes de febrero se perdieron unos 92,000 puestos de trabajo; en los últimos meses se ha observado una fuerte ola de despidos, sobre todo en el sector tecnológico y comercial. El primero por la incorporación de la IA a sus sistemas de operación y el segundo por la caída del gasto del consumidor presionado por los elevados precios.

La guerra en Irán, el cierre del estrecho de Ormuz y el aumento del precio del petróleo y la gasolina han aumentado las presiones sobre los consumidores estadounidenses, que ya están sintiendo el peso de las facturas más grandes en sus bolsillos.

La inflación también se ha disparado en las últimas semanas, ubicándose en el 3.3% interanual, impulsada por el costo de la gasolina, que se ubica actualmente por encima de los $4 por galón.

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