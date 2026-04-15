Walt Disney Co. anuncia la eliminación de 1,000 puestos de trabajo

Este martes, a través de un comunicado, Walt Disney Co. anunció el recorte de al menos 1,000 puestos de trabajo, en los que se prevé que afecten áreas corporativas, de producto y tecnología.

Al respecto, el nuevo director ejecutivo, Josh D’Amaro, comentó que en los últimos años la compañía ha estado analizando la manera en que podría seguir optimizando sus operaciones en medio de grandes cambios que actualmente realiza la industria.

“Dado el ritmo acelerado de nuestras industrias, esto nos exige evaluar constantemente cómo fomentar una fuerza laboral más ágil y con mayores capacidades tecnológicas para satisfacer las necesidades del futuro”, señaló D’Amaro.

Los recientes recortes de plantilla se unen a los despidos masivos anunciados en enero en la división de marketing y al cambio en la dirección ejecutiva con la salida de Bob Iger y la llegada en febrero de Josh D’Amaro, quien anteriormente dirigía la división de parques de Disney.

Las últimas olas de despidos en las grandes cadenas de la industria se han convertido en una preocupación generalizada entre el personal que hace vida en Hollywood. Disney no ha sido la única en anunciar recortes; Sony Pictures Entertainment, Paramount, Skydance también forman parte de la lista con rondas de despidos de hasta 2,000 empleados.

Finalmente, la última gran ronda de recortes de Disney fue en 2022, durante el segundo mandato de Iger; para la fecha, la compañía despidió a unos 8,000 empleados. Actualmente, según los informes, cuenta con cerca de 230,000 trabajadores.

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