Epic Games anuncia el despido de 1,000 trabajadores debido a las condiciones “extremas” del mercado

A través de un comunicado, esta semana la empresa desarrolladora de videojuegos estadounidense Epic Games, Inc. anunció el despido de unos 1,000 trabajadores en medio de una fuerte competencia en el mercado, sobre todo de su exitoso juego en línea Fortnite.

El director ejecutivo Tim Sweeney aclaró en el comunicado que los despidos no están relacionados con la implementación de inteligencia artificial en sus operaciones, sino con condiciones “extremas” del mercado. “En la medida en que mejore la productividad, queremos contar con la mayor cantidad posible de desarrolladores talentosos que creen contenido y tecnología de calidad”, indicó.

La compañía con sede en Cary, ​Carolina del Norte, famosa por su tecnología Unreal Engine, destacó que su popular juego Fortnite, desarrollado por Epic en 2017 y disponible en varias plataformas como Nintendo Switch y Sony PlayStation, está teniendo una fuerte competencia, aunada a la menor demanda tanto del juego como de las consolas por parte de los consumidores.

En este sentido, Sweeney comentó que Epic está trabajando en el mejoramiento del videojuego con una adaptación para dispositivos móviles en la que esperan mejorar su demanda.

Además, la compañía señaló que en los últimos meses los gastos han superado sus ingresos, por lo que está llevando a cabo un plan de financiación en el que espera que los despidos generen un ahorro de hasta $500 millones de dólares que ayudarán a la estabilización. Mientras que los trabajadores afectados por los recortes tendrán una indemnización de al menos cuatro meses de salario.

Con esta ola de despidos, Epic Games se une a las compañías que este año han anunciado recortes de sus puestos de trabajo, como Amazon y Pinterest; sin embargo, estas empresas sí señalaron que sus despidos se deben a una integración de la IA a sus operaciones con el fin de reducir costos.

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