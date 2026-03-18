Dell elimina 11.000 empleos: tercer recorte del 10% seguido por IA

Tras presentar los informes anuales, este lunes la compañía multinacional Dell Technologies anunció el despido de unos 11,000 empleados como parte de un plan para recortar gastos en medio de nuevas inversiones enfocadas en la implementación de inteligencia artificial y otros servidores.

La compañía fabricante y distribuidora de computadoras, servidores, switches de red, software, entre otros, indicó que este tercer recorte representa un 10% de su plantilla, reduciendo su personal de 108,000 a 97,000 empleados este año.

En un comunicado, la empresa con sede en Round Rock, Texas, expresó que “a lo largo del ejercicio fiscal 2026, mantuvimos nuestro compromiso con una gestión de costes disciplinada, en coordinación con nuestras iniciativas de modernización empresarial en curso, y continuamos adoptando ciertas medidas para reducir costes”, declaró.

En informes más recientes, Dell ha dejado claro su visión de seguir implementando ampliamente la IA y el aprendizaje automático en sus operaciones, por lo que estos recortes en su plantilla generarán una reorganización en su personal a la par de nuevas restricciones en las contrataciones.

De acuerdo con su informe de este año, la compañía registró un aumento del 20% de sus acciones, y espera que los ingresos aumenten el doble para el 2027 con la implementación de estos nuevos servidores de IA.

El primer recorte que Dell anunció fue durante el 2023; durante ese año, la reducción de su personal fue de 5%, por un mercado económico ajustado. En 2024, también informó del despido de 13,000 empleados, un 9.8% de su fuerza laboral, y el año pasado registró 12,000 empleados menos.

Según el informe fiscal del 2026, estos últimos despidos han sumado un gasto total de indemnizaciones por despidos que alcanza los $569 millones de dólares, en comparación con los $648 millones de dólares de 2024 y los $693 millones de dólares de 2025.

Aunque la empresa se proyecta a recuperar sus ingresos, estos pagos de indemnización han afectado a departamentos importantes como ventas y administración.

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