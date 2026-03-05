Morgan Stanley anuncia el recorte del 3% de su fuerza laboral mundial

Este miércoles, se conoció que el banco de inversión multinacional estadounidense Morgan Stanley anunció el recorte del 3% de su fuerza laboral mundial en varias de sus divisiones claves, pese a registrar ganancias récord el año pasado.

Los despidos en la destacada institución bancaria abarcan aproximadamente 2,500 puestos de trabajo en unidades como comercio, gestión de patrimonio del prestamista, banca de inversión, entre otros.

De acuerdo con el comunicado, los despidos iniciaron a finales de febrero, tanto en las oficinas internacionales como en las de Estados Unidos, y si bien la compañía ha reportado ganancias en los últimos doce meses, estos ajustes se suman a cambios estratégicos, evaluación de rendimiento o desempeño individual y optimización.

La compañía dirigida por Ted Pick cuenta con alrededor de 83,000 empleados; tan solo en su unidad de gestión patrimonial se genera un poco más de la mitad de sus ingresos, pero, pese a los sólidos números, el inevitable recorte incluye tanto puestos administrativos en esta área como banqueros privados.

Bancos se unen a la ola de despidos en EE.UU.

Pero no solo Morgan Stanley ha anunciado recortes de puestos de trabajo; otras importantes entidades bancarias también se unen a la ola de despidos en Estados Unidos.

Aunque en lo que va del 2026, Goldman Sachs no ha anunciado recortes masivos, entre 2023 y el 2025 se observó una fuerte reducción de personal y disminución en salarios, mayormente a directivos.

Mientras que JPMorgan Chase desde 2023 hasta la fecha ha mantenido sus recortes de puestos de manera moderada y selectiva, especialmente con la incorporación de la IA para la automatización de algunas operaciones, enfocándose en la eficiencia de sus servicios.

