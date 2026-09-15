El republicano Thomas Massie inició un proceso para destituir a Pete Hegseth como secretario de Defensa

De manera inesperada, Thomas Massie, representante por Kentucky, inició un proceso enfocado a lograr la remoción Pete Hegseth como máximo responsable del Departamento de Defensa (DOD).

El republicano de 55 años quien se ha caracterizado por criticar de manera ardua al presidente Donald Trump, esta vez presentó ocho artículos en contra Hegseth, para promover un juicio político en la Cámara de Representantes por sus acciones relacionadas principalmente con los siete meses de guerra que lleva entablados Estados Unidos en territorio iraní y también por haber sido uno de los principales promotores de la captura del ex presidente venezolano, Nicolás Maduro, delitos que bajo su óptica resultan graves y demandan un castigo.

“Violó su juramento de apoyar y defender la Constitución de los Estados Unidos y falló en su deber constitucional de velar por el fiel cumplimiento de las leyes, especialmente en lo que respecta a la declaración de guerra. Abusó de los poderes del Departamento de Defensa”, indicó Massie.

Pete Hegseth no ha dejado de ser criticado por su gestión al frente del Departamento de Defensa y ahora es un republicano quien exige su remoción. (Crédito: Jacquelyn Martin / AP)

De hecho, al titular del DOD se le atribuye haberse saltado la autorización del Congreso y actuado de manera dictatorial.

“Al participar en hostilidades en Irán durante más de 90 días sin autorización del Congreso, el secretario Hegseth está infringiendo la ley y debe rendir cuentas”, expuso el congresista por Kentucky ante varios representantes de los medios informativos pendientes del acontecer en Washington.

De esta manera, el siguiente paso dirigido a someter a Hegseth a juicio político consiste en votar por la iniciativa planteada por Massie.

En este sentido, el reglamento de la Cámara Representantes señala que dicha votación debe realizarse en un plazo de dos días y aunque varios analistas coinciden en señalar que muy probablemente carecerá del respaldo suficiente para concretarse, de nueva cuenta vuelve a poner bajo la lupa al desempeño del ex presentador de televisión elegido por el presidente para ocupar uno de los cargos de mayor responsabilidad en su gabinete.

Todo esto ocurre cuando restan menos de dos semanas de que se efectúen las elecciones intermedias, donde los republicanos enfrentan el riesgo de perder el control de la menos la Cámara de Representantes, situación que complicaría los planes de la administración Trump de continuar adelante con la guerra en Irán.

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