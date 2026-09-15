LA28 podría generar hasta $40,600 millones y 224,000 empleos

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos LA28 podrían dejar entre $20,500 y $40,600 millones de dólares en actividad económica; además de sustentar entre 126,000 y 224,000 empleos, de acuerdo con un análisis de la Corporación de Desarrollo Económico del condado de Los Ángeles (LAEDC).

El estudio, realizado por el Instituto de Economía Aplicada de LAEDC por encargo de LA28, muestra una evaluación exhaustiva de las repercusiones económicas y fiscales asociadas a los Juegos durante el periodo plurianual que termina en 2028.

De forma independiente, LAEDC preparó un modelo económico con el cual llegó a las conclusiones del estudio.

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“La magnitud y el alcance de la actividad económica asociada a los Juegos de 2028 son significativos, incluso desde una perspectiva conservadora“, declaró el presidente y director ejecutivo de LAEDC, Stephen Cheung.

“Nuestro análisis muestra un impacto que se extiende a toda la economía regional, desde la creación de empleo y los ingresos laborales hasta las empresas locales, el gasto de los visitantes y la inversión a largo plazo”, añadió.

Cheung destacó que los hallazgos del estudio reflejan una variedad de resultados potenciales y ofrecen una visión clara de los beneficios económicos que los Juegos Olímpicos podrían generar para la región metropolitana de Los Ángeles, que abarca cinco condados.

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El director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, dijo que el impacto de la justa olímpica LA28 se sentirá más allá que se entregue la última medalla.

“Este estudio demuestra la enorme oportunidad que tenemos para apoyar el empleo, impulsar las empresas locales y fomentar inversiones que fortalezcan las comunidades de Los Ángeles”, expresó.

Se analizaron cinco fuentes principales de actividad económica asociadas a los Juegos: gastos operativos de LA28, gastos de transporte y seguridad, inversión de capital, gastos de visitantes no residentes y gastos de las partes interesadas de los Juegos que reciben financiación independiente.

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LAEDC constató que los beneficios económicos se extienden a trabajadores, empresas y comunidades de toda la región.

Según el análisis de LAEDC, los Juegos Olímpicos de Los Ángeles podrían generar entre 126,000 y 224,000 empleos, incluidas oportunidades en construcción, transporte, apoyo administrativo, hostelería, alojamiento, seguridad y otros sectores.

La mayoría de los empleos adicionales estimados abarca una variedad de industrias y niveles de calificación, lo que amplía el acceso de la comunidad al empleo.

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Se estima que la actividad económica asociada con LA28 genere entre $5,100 millones y $5,900 millones de dólares en ingresos fiscales combinados a nivel federal, estatal y local en el área metropolitana de Los Ángeles.

Uno de los objetivos de LA28 es apoyar a empresas locales, por lo que se tiene como objetivo destinar el 75% de su presupuesto de adquisiciones a empresas de Los Ángeles y el 25% a empresas locales y pequeñas.

Los Juegos Olímpicos y Paralímpicos podrían atraer cerca de 2 millones de visitantes a Los Ángeles y su zona metropolitana, con una derrama de entre $1,600 millones y $4,300 millones de dólares en gasto turístico directo solo en el condado.

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El estudio se basó en dos metodologías complementarias, así como en las directrices de la OCDE para medir el impacto de grandes eventos.

La primera es el marco basado en la Contabilidad de Ingresos Nacionales (NIA), que contabiliza únicamente la inyección neta de gasto nuevo de origen externo en cada área y utiliza supuestos conservadores.

La segunda metodología es el marco regional de insumo-producto IMPLAN, que considera el gasto que se produce dentro de cada área como actividad económica bruta, y proporciona otra estimación junto con detalles adicionales sobre la industria y los impuestos.

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Si desea obtener más información sobre el estudio elaborado por LAEDC, puede consultar este enlace.

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