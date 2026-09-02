Caltrans establece carriles exclusivos para los Juegos Olímpicos LA28

El Departamento de Transporte de California (Caltrans) elabora una red de carriles en freeways y avenidas de acceso restringido para atletas, entrenadores y funcionarios durante los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Caltrans tiene previsto que los vehículos oficiales de LA28 utilicen exclusivamente los carriles destinados para vehículos compartidos de los freeways y de algunas avenidas y calles locales.

“Eso formaba parte del paquete de la candidatura. Para conseguir los Juegos Olímpicos, Los Ángeles y otras ciudades tiene que ofrecer una red exclusiva”, dijo el investigador del Departamento de Transporte de la UCLA, Juan Matute, en entrevista con la cadena CBS.

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Se espera que la red tenga 370 millas de carriles exclusivos, 236 en freeways y 134 en calles locales, que conectarán la Villa Olímpica con las sedes de competición repartidas por el condado de Los Ángeles, según un mapa publicado por la Asociación de Gobiernos del Sur de California.

Entre las vialidades consideradas está Sunset Boulevard, cerca de UCLA, donde los atletas olímpicos se alojarán durante la justa olímpica, lo que ayudará a los atletas a cumplir con un calendario muy estricto.

“Si llegan tarde o si no reciben los nutrientes que necesitan para rendir al máximo nivel, esa es la diferencia entre ganar el oro y tal vez, ni siquiera, clasificarse“, expresó el defensor de la comunidad de MoveLA, Eli Lipman.

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De acuerdo con los especialistas, las carreteras de acceso restringido mediante permiso tienen como objetivo mantener el tráfico olímpico alejado de los autos normales.

El plan podría funcionar, especialmente si la mayoría de los aficionados utiliza el transporte público, que también tendrá sus propios carriles exclusivos durante LA28.

Los carriles exclusivos en freeways y calles estarán identificados con señales azules LA28, con las rutas para vehículos con permiso hacia las sedes olímpicas.

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Según los expertos, se espera que el plan no sea necesario tras la disminución del tráfico que se observó durante el Mundial de la FIFA 2026.

“El transporte público funcionó. Todo funcionó. Creo que eso impulsó la idea de que el transporte público podría desempeñar un papel más importante en el futuro de Los Ángeles”, dijo el experto en transporte de InfraStrategies, Joshua Schank.

Aquellos conductores que utilicen los carriles exclusivos sin permiso podrían ser sancionados con multas de casi $300 dólares.

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