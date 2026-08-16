Selección femenil de México clasifica a LA28 tras subir al podio en el Mundial de flag football

La selección femenina de México de flag football consiguió este domingo una medalla de bronce en el Mundial de Düsseldorf, Alemania, y aseguró además su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, donde este deporte hará su debut olímpico.

El equipo mexicano superó 20-19 a Gran Bretaña en un partido que tuvo un desenlace dramático. México llegó a dominar ampliamente durante la primera mitad, pero tuvo que resistir la reacción de sus rivales en los últimos minutos para quedarse con la victoria.

El resultado le permitió al combinado mexicano cerrar el Mundial de flag football entre los tres mejores equipos y obtener uno de los boletos olímpicos en juego.

México a LA 2028 ????



Con la clasificación de la selección femenil de Flag Football, México ha clasificado 10 nuevas atletas a los próximos Juegos Olímpicos.



Con este logro, al momento, México es el país con la mayor cantidad de atletas clasificados (sin contar a los locales) a? pic.twitter.com/S4GAf9b5PJ — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) August 16, 2026

México resistió hasta el final ante Gran Bretaña

La selección de México construyó buena parte de su triunfo durante la primera mitad, en la que consiguió una ventaja de 20-6 sobre Gran Bretaña.

Sin embargo, el conjunto británico reaccionó después del descanso y llevó el encuentro hasta un final de máxima tensión.

México consiguió mantener la ventaja mínima de 20-19 y aseguró así la medalla de bronce del Mundial de Düsseldorf y su lugar en LA28

¡Puro talento mexicano! ????



El equipo femenino de México superó a Gran Bretaña por 20-19 en el Mundial de Flag Football y selló su boleto para @LA28. ?



Medalla de bronce: ¡felicidades! ????#RoadToLA28 #OlympicQualifiers l @COM_Mexico @IFAFMedia pic.twitter.com/GqQzz9JAt1 — Juegos Olímpicos? (@juegosolimpicos) August 16, 2026

Un camino complicado hasta la medalla

México tuvo que superar partidos de gran exigencia para llegar a la pelea por el tercer lugar.

En los cuartos de final, la selección femenina protagonizó un cierre dramático frente a España, a la que derrotó por apenas un punto, 27-26.

La victoria le permitió avanzar a las semifinales, donde se enfrentó a Canadá.

En esa instancia, el conjunto canadiense se impuso 20-6 y dejó a México fuera de la pelea por el oro.

La derrota obligó al equipo mexicano a disputar el partido por el bronce, en el que finalmente consiguió imponerse a Gran Bretaña.

Tania Rincón y Angelica Tait lideraron a México

En el triunfo ante Gran Bretaña, Tania Rincón destacó con 100 yardas, mientras que Angelica Tait lideró las recepciones con 66 yardas en siete acciones.

Además, Andy Martínez, Diana Flores, Emily Kemp, Angelica Tait y Yaritza Morales consiguieron llegar a la zona de anotación durante el encuentro.

Su aportación resultó determinante para que México pudiera construir la ventaja que posteriormente tuvo que defender ante la reacción británica.

El flag football hará su debut en Los Ángeles 2028

La clasificación de la selección femenina de México adquiere una relevancia especial porque el flag football debutará como deporte olímpico en Los Ángeles 2028.

El conjunto mexicano ya tiene asegurado su lugar en la primera edición olímpica en la que esta disciplina formará parte del programa de los Juegos.

La medalla conseguida en Düsseldorf representa además un importante resultado internacional para el flag football mexicano, que ahora tendrá como siguiente gran objetivo competir en el escenario olímpico.

Huddle up! ??



Flag Football is making its Olympic debut in 2028 and with @IFAFMedia World Flag kicking off TODAY, we’re showing you what you’ve got to look forward to as it rushes the biggest stage in sports at LA28. ??? pic.twitter.com/WCBX8Dyj58 — LA28 (@LA28) August 13, 2026

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