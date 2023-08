Diana Flores sirve de ejemplo e inspira a las más jóvenes: “Abracé el hecho de que soy poderosa”

La mexicana Diana Flores, embajadora global de NFL y capitana de su selección de flag football de su país, compartió un motivador mensaje: vencer el ‘no’ en su carrera la catapultó a convertirse en un modelo a seguir para las niñas que sueñan con triunfar en este deporte o en lo que se propongan.

“Aunque llegué a conocer el poder del ‘no’ desde chica abracé el hecho de que soy poderosa; todas las mujeres somos poderosas y poder ser esa semilla que les recuerda a las niñas que podemos soñar en grande y que los sueños se hacen realidad es la bendición más grande”, dijo la quarterback en entrevista con la agencia de noticias EFE.

Desde que guió a su selección a ganar la medalla de oro en flag football en los World Games 2022, Diana vio cómo su carrera hizo una espiral como cada uno sus envíos de anotación.

Diana Flores durante el NFL Pro Bowl Games 2023 en Allegiant Stadium. Foto: Getty Images.

Fue la coordinadora ofensiva del equipo de la Conferencia Americana en el Pro Bowl 2022 bajo las órdenes de su ídolo de la infancia, el miembro del Salón de la Fama, Peyton Manning.

Actuó como protagonista en el comercial ‘Run With It’ (corre con eso), campaña de la NFL del Super Bowl LVII, galardonado con un ‘Sports Emmys Award’.

Fue anfitriona de la primera dama de Estados Unidos, Jill Biden, en una clínica de flag football que dio a niñas y niños en México.

Sin olvidar que fue incluida en el Salón de la Fama de la NFL como la primera jugadora de flag football de la que se exhiben varios artículos deportivos.

Flores, de 25 años, reconoció que antes de conseguir todo esto tuvo que lidiar, como cualquier niña, con una tormenta de negativas.

“Desde pequeña conocí el poder del ‘no’. No puedes jugar porque es para niños; no, estás muy chica; no puedes ser capitana, eres muy joven; no puedes ser quarterback, eres muy bajita; y podría seguir”.

Diana reconoció que el apoyo de su padres, decididos en criar hijas poderosas, fue fundamental para lo que hoy vive.

“Desde muy chica me hicieron sentir su confianza en cualquier circunstancia, esa fue una herramienta fundamental sin importar todos los ‘no’. Que confiaran en mí y en mi sueño me hizo poderosa”, señaló.

Aunque en los múltiples ‘noes’ parecía incluido el fútbol americano.

“Recuerdo a esa Diana pequeña muy apasionada de la NFL; jamás me sentí identificada con ninguno de ellos porque no eran como yo, no eran mujeres, no tenían nada que se pareciera a mí”.

“Jamás tuve un ídolo femenino en el deporte que me permitiera soñar con esto. Todo lo que está pasando jamás lo soñé, no porque no quisiera, sino porque no pensé que pudiera ser posible para una niña como yo en un mundo y un deporte de hombres” Diana Flores

Ahora, como embajadora de la NFL, Diana Flores subrayó que tiene necesidad de ayudar a romper ese paradigma.

“Me siento bendecida por la oportunidad de mostrar al mundo a través de estas plataformas cómo el deporte puede impulsar el poder de la mujer”, concluyó la nueva embajadora de una prestigiosa marca de ropa deportiva.

