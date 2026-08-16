El Tri varonil de flag football pierde el bronce en el Mundial; ¿qué necesita ahora para clasificar a Los Ángeles 2028?

La selección masculina de México de flag football se quedó a las puertas del podio en el Mundial de Düsseldorf, Alemania, después de caer ante Canadá en tiempo extra en el partido por la medalla de bronce.

Aunque el equipo mexicano no consiguió el objetivo de asegurar su clasificación directa a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, su participación en el Mundial dejó argumentos positivos y, sobre todo, mantiene abierta la posibilidad de conseguir uno de los boletos olímpicos que todavía estarán en disputa.

México terminó la fase de grupos invicto, superó a Panamá en los cuartos de final y estuvo muy cerca de sorprender a Estados Unidos en semifinales. Ahora tendrá que recorrer un camino más largo para intentar convertirse en una de las seis selecciones que competirán en el debut olímpico del flag football.

?? La Selección Mexicana de Flag Football cae en tiempos extras ante Canadá en el juego por el tercer lugar.pic.twitter.com/XsvURKKle1 — Tribuna Deportes ??????? (@Tribunadeportes) August 16, 2026

México estuvo cerca de sorprender a Estados Unidos

El recorrido mexicano en la fase eliminatoria comenzó con una victoria sobre Panamá por 33-19.

El equipo mostró capacidad de reacción después de llegar al descanso en desventaja y terminó imponiéndose por dos posesiones para avanzar a las semifinales.

Ahí apareció el mayor desafío del torneo: Estados Unidos.

México protagonizó un partido de enorme nivel ante una selección estadounidense que únicamente había perdido uno de sus últimos 50 encuentros, precisamente en este Mundial frente a Samoa.

El conjunto mexicano terminó perdiendo 42-40, pero estuvo muy cerca de protagonizar una de las grandes sorpresas del campeonato.

La derrota lo envió al partido por el tercer lugar frente a Canadá.

Canadá deja a México fuera del podio

Después del duro encuentro ante Estados Unidos, la selección mexicana llegó al duelo por el bronce con la intención de mejorar especialmente en el aspecto defensivo.

El equipo mostró avances en esa zona del campo, aunque su ofensiva no consiguió repetir el nivel explosivo que había mostrado ante Estados Unidos.

El partido ante Canadá se mantuvo igualado y terminó llegando al tiempo extra.

Fue ahí donde México terminó cayendo y perdió la oportunidad de conquistar la medalla de bronce del Mundial de flag football.

El resultado deja al conjunto mexicano en el cuarto lugar del torneo, pero no elimina sus posibilidades de estar en Los Ángeles 2028.

¡Habrá más oportunidades, muchachos! ???



El equipo masculino de México terminó en el cuarto lugar del Mundial de Flag Football. No logró el boleto a @LA28, pero en el futuro habrá más chances.



¡A seguir luchando!#JuegosOlímpicos #RoadToLA28 #OlympicQualifiers l@COM_Mexico pic.twitter.com/vLZgpOAJjD — Juegos Olímpicos? (@juegosolimpicos) August 16, 2026

¿Qué necesita México varonil para clasificar a Los Ángeles 2028?

El flag football debutará como disciplina olímpica en Los Ángeles 2028, con la participación de seis selecciones por rama. la selección femenil de México ya aseguró su lugar, pero la varonil dejó su clasificación en suspenso.

En la categoría masculina ya hay tres combinados clasificados: Estados Unidos, por ser el país anfitrión, e Italia y Canadá, que obtuvieron su clasificación a través de su desempeño en el Campeonato Mundial.

Por lo tanto, todavía quedan plazas disponibles y México mantiene una ruta para intentar conseguir una de ellas.

Para mantenerse en la pelea, la selección masculina de México deberá terminar entre los dos primeros lugares de su Campeonato Continental 2027. Ese resultado le permitiría acceder al último proceso clasificatorio.

Las Olympic Q-Series repartirán los últimos boletos

Las últimas tres plazas olímpicas de cada rama se definirán mediante las Olympic Q-Series, un proceso que tendrá dos etapas en junio de 2028.

La primera se disputará del 1 al 4 de junio de 2028 en Montreal, Canadá.

En este torneo participarán las dos mejores selecciones de cada Campeonato Continental de 2027. Serán 10 equipos por rama, y los dos primeros lugares de cada competencia conseguirán su clasificación a Los Ángeles 2028.

Para los equipos que no logren terminar entre esos dos primeros puestos habrá una última oportunidad.

Orlando será la última oportunidad

Las ocho selecciones restantes de cada rama tendrán una última posibilidad de conseguir el boleto olímpico en un torneo que se disputará del 8 al 11 de junio de 2028 en Orlando, Estados Unidos.

En este último repechaje solamente habrá un boleto disponible.

El equipo que se consagre campeón será el último clasificado a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Por ello, para México el camino está claro: primero deberá conseguir una de las dos primeras posiciones en el Campeonato Continental 2027 para acceder a las Olympic Q-Series y, posteriormente, competir por uno de los boletos restantes.

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