Desde julio, Los Ángeles 28 acepta solicitudes para ser voluntario en los Juegos Olímpicos

El comité organizador de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Verano de Los Ángeles 28 anunció que en julio comienza a aceptar solicitudes para ser voluntario.

En un comunicado de prensa, los directivos de las justas olímpicas hicieron una invitación pública para que los interesados se unan al equipo, que constará de unos 60,000 voluntarios.

“Mientras los aficionados llenan las gradas y los atletas suben al escenario mundial, detrás de cada evento, cada sede y cada momento está el equipo de voluntarios de LA28“, declaró el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover.

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“Los voluntarios son la columna vertebral de los Juegos. Son un rostro amable que ayuda a dar la bienvenida al mundo, a crear experiencias memorables y a hacer realidad el espíritu olímpico y paralímpico”, agregó.

Los organizadores informaron que las solicitudes estarán disponibles a partir del 14 de julio, cuando se abra el portal de inscripción, que se puede consultar en este enlace.

“Las funciones de los voluntarios abarcarán una amplia gama de responsabilidades, desde dar la bienvenida y guiar a los espectadores y atletas hasta funciones más especializadas, como proporcionar asistencia médica o de traducción de idiomas”, se explicó en el comunicado.

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El comité organizador dijo que la mayoría de los puestos estarán ubicados en el área metropolitana de Los Ángeles, pero será necesario cubrir algunos puestos en Oklahoma City, Nueva York, Columbus, Nashville, St. Louis, San José y San Diego.

Se informó que el periodo de voluntariado abarcará de marzo a agosto de 2028, para los Juegos Olímpicos; y de agosto a septiembre, para los Juegos Paralímpicos.

Cada voluntario tiene el compromiso de realizar al menos 10 turnos dentro de uno de esos periodos, expresaron los funcionarios del comité organizador.

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Desde su lanzamiento en 2025, el Programa de Voluntarios LA28 ha organizado más de dos docenas de eventos de voluntariado en Los Ángeles, como limpiezas comunitarias y empaquetado de alimentos para personas necesitadas.

Para conocer más información sobre el Programa de Voluntariado LA28, puede consultar este enlace.

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