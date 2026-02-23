Kevin Durant buscará en LA28 el récord solitario de oros olímpicos en baloncesto para Estados Unidos

Kevin Durant ya piensa en el 2028. Aunque muchos asumían que su ciclo olímpico había terminado, el propio jugador dejó claro que no ha cerrado esa puerta y que contempla competir en los Juegos de Los Ángeles, siempre y cuando su nivel lo respalde. De concretarse, el alero podría convertirse en el máximo ganador de medallas de oro en la historia del baloncesto olímpico estadounidense.

El veterano, cuatro veces campeón olímpico y actual máximo anotador de Estados Unidos en esta competencia, explicó que su intención es mantenerse disponible, pero sin privilegios. Tendrá casi 40 años cuando se encienda el pebetero en California, un factor que no ignora. Aun así, ya conversó con el director ejecutivo Grant Hill sobre sus planes.

Durante una charla con ESPN, Durant rechazó la narrativa que apuntaba a que París sería su última aparición con el equipo nacional. “Ustedes, los medios, ya lo han proyectado. ¿De dónde salió esa historia del último baile? Yo no dije que no iba a jugar. LeBron (James) dijo que no. Ni Steph (Curry) ni yo lo dijimos”.

Mientras James ya anunció que no participará y la presencia de Curry luce improbable, Durant insiste en que su caso es distinto. No pide un lugar por historia ni por reputación. Quiere ganarlo en la cancha.

“Claro que sí, quiero jugar”, dijo Durant. “Me encantaría, pero tengo que mantenerme en mi mejor nivel. No lo espero, quiero rendir en la cancha y hacer que Grant y quienquiera que tome las decisiones quieran ponerme en el equipo. No quiero, no sólo por mi experiencia. Quiero seguir demostrando que puedo ayudar al equipo a ganar”.

La polémica sobre el baloncesto estadounidense

Además de hablar de su futuro olímpico, Durant abordó el debate que rodea al dominio internacional. En los últimos años, jugadores nacidos fuera de Estados Unidos han ganado el premio al Jugador Más Valioso de la NBA, algo que ha alimentado la percepción de que el baloncesto europeo ha cerrado la brecha.

El alero cuestionó ese enfoque y fue directo al referirse a las críticas hacia el sistema formativo estadounidense y la AAU.

“Simplemente, no me gusta cómo se habla del estilo estadounidense versus el europeo en la forma de abordar el juego”, declaró Durant. “Todo lo que oigo es: ‘La AAU está destruyendo el juego; los europeos lo hacen bien, mientras que los estadounidenses lo hacen mal’.

“Son muchas tonterías… con eso. Puedo leer entre líneas. Es un ataque a los afroamericanos. Estamos controlando el deporte. Están hartos de que controlemos el deporte. ‘Francia va por ti’. ¿En serio? Les dimos una paliza, muchachos”, dijo.

Con ese tono, Durant dejó claro que no solo piensa en sumar otro oro, sino también en defender la reputación del baloncesto estadounidense. Por ahora, su presencia en Los Ángeles 2028 dependerá de su rendimiento en los próximos años, pero el mensaje es firme: no considera que su historia olímpica haya terminado.

