Jaylen Brown planea cambiar la NBA por el boxeo y la UFC

La figura de los Boston Celtics, Jaylen Brown, reveló su interés por competir en deportes de combate tras finalizar su etapa en el baloncesto profesional. El jugador confirmó acercamientos con la directiva de la principal empresa de artes marciales mixtas del mundo.

Durante el fin de semana del Juego de las Estrellas de la NBA, Jaylen Brown admitió que la idea de subir a un ring o a un octágono es una posibilidad real. El alero actualmente practica Muay Thai como parte de su preparación física.

“Para ser sincero, he considerado esto y he hablado con algunas personas”, declaró Jaylen Brown ante los medios de comunicación. El jugador de 29 años mantiene una relación cercana con figuras del sector.

NBA star Jaylen Brown said he talked to Dana White about fighting in the UFC 😳 pic.twitter.com/s41EZtvyl8 — Happy Punch (@HappyPunch) February 15, 2026

Contacto con Dana White

El deportista detalló que ya sostuvo conversaciones preliminares con el director ejecutivo de la UFC, Dana White, para explorar futuras oportunidades. Jaylen Brown busca seguir los pasos de otros atletas que han cruzado disciplinas.

“Quizás después de parte de mi carrera, me encantaría participar en algo como la UFC o incluso en boxeo. He hablado con Dana White sobre algunas cosas, pero ya veremos cómo avanzan las cosas”, afirmó Jaylen Brown.

El entorno de los Celtics favorece este interés, pues su entrenador, Joe Mazzulla, utiliza habitualmente material de artes marciales mixtas para instruir al equipo. Esta cultura interna ha influido en la visión de Jaylen Brown.

Trayectoria y futuro profesional

A pesar de sus planes a futuro, el jugador se mantiene como una pieza fundamental en la liga, ostentando el título de MVP de las Finales de 2024. No obstante, Jaylen Brown no descarta una transición formal al terminar su contrato.

La disciplina del boxeo y las MMA representan un nuevo reto para el cinco veces All-Star. Por ahora, Jaylen Brown continúa enfocado en su desempeño dentro de las duelas mientras evalúa sus opciones en el combate.

