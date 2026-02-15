Óscar de la Hoya apuesta todas sus fichas por Ryan García

El promotor y ex campeón mundial, Óscar de la Hoya, mantiene su confianza en el regreso de Ryan García al cuadrilátero. El combate se llevará a cabo el 21 de febrero en Las Vegas contra el actual campeón Mario Barrios.

Tras una derrota reciente ante Rolando Romero y una suspensión previa, García busca recuperar su lugar en el boxeo. Para lograrlo, el peleador ha decidido regresar a los entrenamientos bajo la tutela de su padre, Henry García.

“De hecho, me gusta la combinación de Ryan y Henry”, afirmó Óscar de la Hoya al analizar la nueva dinámica de trabajo del equipo. Estas declaraciones fueron recogidas durante la promoción oficial del evento.

Un regreso a las raíces familiares

La decisión de García de separarse de Derrick James y volver con Henry García es vista como un factor positivo. Según Óscar de la Hoya, la conexión familiar permitirá alcanzar una condición física óptima para el enfrentamiento.

“Henry lo va a poner en forma. Saben exactamente lo que tienen que hacer. Ryan se ve genial. Ryan está motivado de nuevo”, explicó Óscar de la Hoya sobre la preparación actual del púgil californiano.

El promotor destaca que el enfoque mental es el mayor diferencial en esta etapa de la carrera de García. El objetivo es presentar una versión disciplinada que pueda superar la técnica del “Azteca” Barrios.

El factor de la disciplina en el ring

La rivalidad se intensifica debido a que Joe Goossen, antiguo entrenador de García, ahora está en la esquina contraria. Óscar de la Hoya conoce bien estos cambios de roles por su propia trayectoria profesional en el pasado.

“Lo veo con pasión, mucho corazón y amor por el deporte. Cuando tienes a un Ryan García disciplinado, dedicado y entregado al deporte, tienes a un hombre peligroso”, sentenció Óscar de la Hoya.

El evento, titulado “The Ring: High Stakes”, marcará el destino de ambos boxeadores en el peso wélter. Para Óscar de la Hoya, la clave reside en el hambre de triunfo que ha mostrado su representado en el gimnasio.

