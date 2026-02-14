Shakur Stevenson acepta el reto de pelear con Ryan García e impone condiciones

El actual monarca de las 140 libras, Shakur Stevenson, confirmó su disposición para enfrentar al californiano Ryan García en un peso pactado. Sin embargo, el boxeador estadounidense dejó claro que la transparencia médica será el factor determinante para concretar el trato.

A través de sus redes sociales, Shakur Stevenson reaccionó a la propuesta económica y deportiva lanzada por García. El combate se realizaría en un límite de 144 libras, funcionando como un punto medio entre las categorías superligero y welter.

“144 Ryan, hagámoslo”, escribió Shakur Stevenson en su cuenta oficial de X. Con este mensaje, el peleador de Newark valida el interés de la audiencia por ver este choque de estilos sobre el cuadrilátero.

144 Ryan let’s do it.. I’ll be at your fight now scrub! Vada will be involved so don’t run from that — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 13, 2026

El requisito del control antidopaje

La aceptación del combate viene acompañada de una exigencia estricta respecto a la salud y la limpieza deportiva. Shakur Stevenson solicitó que la Agencia Antidopaje Voluntaria supervise todo el proceso previo a la subida al ring.

“Estaré en tu pelea ahora, ¡escoria! VADA estará involucrado, así que no huyas de eso”, sentenció Shakur Stevenson en la misma publicación. La mención a VADA responde a los antecedentes de sustancias prohibidas en el historial reciente de su posible rival.

I’m gone cook Ryan badly remember I said it — Shakur Stevenson (@ShakurStevenson) February 13, 2026

Esta postura busca garantizar que ambos atletas lleguen en igualdad de condiciones físicas. Para Shakur Stevenson, la presencia de organismos internacionales de control es una cláusula que no admite negociación alguna en este contrato.

Un peso estratégico para ambos

La división de las 144 libras es vista por el equipo de Shakur Stevenson como un terreno neutral. García ha tenido dificultades previas para marcar el límite de las 140 libras, llegando incluso con sobrepeso a compromisos importantes.

Por su parte, Ryan García declaró a la revista The Ring su intención de pelear con el campeón tras su duelo contra Barrios. “Realmente quiero pelear con Shakur. Quiero ir de Barrios a Shakur, en 144 libras”, explicó el californiano a la citada fuente.

Shakur Stevenson planea asistir al evento de García el próximo 21 de febrero en Las Vegas. El objetivo es analizar de cerca el desempeño de su oponente antes de firmar los documentos definitivos de la pelea.