Conor Benn lanzó su predicción para el combate entre Ryan García y Mario Barrios

El escenario del peso wélter se agita antes del duelo por el título del CMB en Las Vegas. El boxeador británico Conor Benn, quien espera al vencedor de este choque, compartió un cambio radical en su pronóstico sobre el resultado final.

Aunque inicialmente apoyaba al californiano Ryan García, Conor Benn ahora asegura que el campeón defensor retendrá su corona. El interés del retador radica en capturar el cinturón verde y dorado que alguna vez perteneció a su padre, Nigel Benn.

“Estaré allí en primera fila y quiero al ganador.“, comentaba Conor Benn en sus redes sociales sobre el futuro de la división.

Conor Benn is taking ALL BETS for Mario Barrios over Garcia 👀



Un giro inesperado en las apuestas

En una reciente interacción con sus seguidores, Conor Benn cambió de bando y apostó por una victoria contundente de Mario Barrios. La seguridad del británico ha generado diversas reacciones entre los analistas del boxeo internacional.

“Creen que estoy bromeando… Apuesto lo que sea a que Barrios detiene a García. Les apuesto lo que sea”, declaró Conor Benn a través de sus perfiles oficiales en plataformas digitales.

El retador obligatorio fundamenta su nueva postura en la irregularidad que ha mostrado García en sus pesajes y pruebas médicas. Según Conor Benn, el factor psicológico y la disciplina jugarán en contra del retador estadounidense en esta ocasión.

La estabilidad de Mario Barrios

Barrios llega a este compromiso tras defender su título en dos ocasiones, manteniendo un ritmo constante de competencia. Para Conor Benn, la solidez del campeón será suficiente para desgastar a un rival que suele tener altibajos emocionales.

“García va a perder el balón. Barrios, lo que sea, detiene a García. Estoy 100% seguro. Apuesto lo que sea”, sentenció Conor Benn sobre el desenlace que espera ver el próximo fin de semana.

A menos de siete días del enfrentamiento, las palabras de Conor Benn añaden presión a un combate que definirá el futuro inmediato de las 147 libras. La victoria de cualquiera de los dos marcará el siguiente paso en la carrera del invicto británico.

