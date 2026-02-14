Ryan García es multado por el CMB a solo días de su pelea

El boxeador estadounidense Ryan García, recibió una sanción económica por parte del Consejo Mundial de Boxeo (CMB). La medida se tomó tras el incumplimiento de los protocolos de seguridad establecidos por el organismo internacional.

El presidente del CMB, Mauricio Sulaimán, confirmó que el equipo de Ryan García no presentó a tiempo el video del pre pesaje obligatorio de 14 días. Esta regla busca garantizar la salud de los atletas antes de subir al ring.

Como consecuencia de este retraso, Ryan García deberá pagar una multa de 5 mil dólares. El organismo advirtió que, de no cumplir con las siguientes fases del pesaje, se tomarán medidas disciplinarias más severas.

Detalles del pesaje y la infracción

A pesar de la demora en la entrega del material, el peleador registró un peso de 154.2 libras. Esta cifra se encuentra dentro del margen permitido del 5% sobre el límite de la división welter.

Por su parte, Mario Barrios cumplió con el requisito en la fecha establecida con un peso de 153 libras. La falta administrativa de Ryan García vuelve a poner el foco sobre su disciplina en la etapa de preparación.

El camino a la redención en Las Vegas

El próximo sábado 21 de febrero se llevará a cabo el enfrentamiento en la T-Mobile Arena. Ryan García llega a este compromiso con la necesidad de demostrar profesionalismo tras su suspensión de 2024.

Ambos boxeadores se someten a pruebas aleatorias de la VADA para asegurar un combate limpio. El cumplimiento de Ryan García en los exámenes antidopaje es fundamental para la validez del resultado final.

Finalmente, el combate sigue en pie para la fecha programada en la cartelera de DAZN. Los aficionados esperan ver si Ryan García puede superar los obstáculos externos y coronarse en la nueva categoría.

